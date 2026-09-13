Кръстопътищата на "Арабеск"
Танцовият диалог е за настоящето, паметта и избора
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Танцовият диалог е за настоящето, паметта и избора
Бащата на операта промени завинаги целия свят
Спектакълът „Rock sensation-Договорът“ е на Музикалния театър
Подходяща е за деца и възрастни
Гледаме истински цирков спектакъл в класическата оперета на Калман
Местата са ограничени до запълване на 30 процента от капацитета на залата
Октомврийските премиери се отлагат за януари 2021-а
Билетите за новата програма до края на годината са в продажба
Организирани редица празненства и инициативи в цялата страна
Звездите на оперетата и мюзикъла ще общуват виртуално с публиката
Трупата спря представленията и репетициите заради карантината
Премиерните представления са на 24, 25, 26 и 31 януари
Дуети и ансамбли с хитови арии
Гледаме непоставяна досега у нас сценична версия на оперетата
Спектакълът е на 29 септември
През този сезон гледаме зрелищния мюзикъл до 14 април в Оперетата
3 години се точат преговорите за правата
София. "Котаракът Шарл", чиято премиера беше преди дни в Музикалния театър, е съвременен прочит на една от любимите приказки на милиони деца, "Котарак...
Марио Николов на сцената в Музикалния