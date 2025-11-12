Велики рок класики в БГ мюзикъл

Българският рок мюзикъл „Rock sensation-Договорът“ ще има своята среща с родната публика на 25 януари. След това спектакълът отново ще тръгне на турне в Европа. У нас той е продуциран от Музикалния театър. Рдиоводещият Краси Москов е консултант на сценария, негова е и селекцията на хитовете. Зрителите ще могат да се докоснат до някои от най-великите световни рок хитове, изпълнени от солистите на Музикалния театър Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев. Ще им акомпанира специално сформираната рок група, начело с Николай Воденичаров-Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров.

Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те до днес и разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя талант. Ще бъдат изпълнени над 60 парчета, сред които са “Maybellene” на Чък Бери, “Lucille” на Литъл Ричард, “A Little Less Conversation” на Елвис Пресли, „Come Together” на „Бийтълс“, “Voodoo Child” на Джими Хердрикт, “Sympathy for the Devil” на „Ролинг стоунс“, “Highway to Hell” на AC/DC, “ Wanderwall“ на „Оейзис“, “Enter Sandman” на „Металика“, “Hold me, trill me, kiss me, kill me” на U2 и други. „Опитали сме се да съберем най-добрите световни рок групи и песни, които всеки от нас със сигурност е чувал поне веднъж. Аранжиментът и изпълненията на нашата рок група и оркестър ще пренесат зрителите в друг свят.“, споделя режисьорът и автор на спектакъла Николай Йорданов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com