Знаков наш бизнесмен напуска страната

Румен Гайтански – Вълка, един от знаковите бизнесмени на прехода, е решил да се пенсионира на 68-годишна възраст и да заминава за живее в Швейцария, където ще харчи богатството си и ще си гледа старините, пише в. „Уикенд“, като се позовава на информация от приближени до митичния баровец.

Според източниците Гайтански вече дори е напуснал България и трайно се е установил в Базел, където притежава просторно имение. През последните няколко месеца Румен Вълка ударно разпродава бизнес активите си в България, а според осведомени дългогодишният бос на боклука в София преговаря с мастит хазартен бос за продажба на къпалнята „Мария Луиза“ в Борисовата градина.

Споменава се цена от над 150 милиона лева за сделката,

която се движи от неговия приближен адвокат Иван Георгиев. Именно Георгиев, който е бивш съдия от Софийския районен съд, е упълномощен от Румен Вълка за негов представител и наместник в България. Юристът ще защитава икономическите интереси на Гайтански и ще преговаря вместо него с потенциалните купувачи на бизнес активите от империята на Вълка.

Твърди се, че за продан вече са обявени материалните активи и техниката на няколко сметопочистващи дружества под контрола на Румен Гайтански начело със „Зауба“. Само преди седмица фирмите на Румен Вълка официално бяха изхвърлени от бизнеса с боклук в София, след като Столична община отказа да поднови договорите им. Гайтански чистеше пет района в София чрез договор от 2018 г.

Иначе Румен Вълка беше монополист в сметопочистването на София в продължение на близо 10 г., след като през 90-те години на миналия век чрез дружествата ДИТЦ и „Волф 96“ (от която идва и прякорът му) отговаряше за чистотата на столицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com