Студът се завръща. Две изненади от времето

Tемпературите падат, снегът се завръща с пълна сила.

През нощта срещу вторник времето над почти цялата страна ще се задържи предимно облачно, с валежи от сняг в планинските райони, Северна Централна и Северозападна България. Над останалата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Ще продължи и застудяването.

Минималните температури ще бъдат между минус 5°С и минус 3°С в Северна и Северозападна България и в планинските райони на Западна България, както и между 1°С и 2°С в югоизточните райони.

През деня във вторник облачността над цялата страна ще бъде значителна. Ще продължи да вали сняг в Предбалкана и в крайните северозападни райони на страната. Валежи от дъжд се очакват и по Черноморието, като по Северното Черноморие ще има условия за поледици.

Вятърът ще бъде слаб, а след обяд и умерен по Черноморието и в западната част на Дунавската равнина, предимно от североизток. Застудяването ще продължи.

Максималните температури ще бъдат в широки граници – от минус 5°С до минус 3°С в Северна България и от минус 2°С до плюс 3°С в югоизточните райони. По-топло ще бъде в района на Сандански, където температурите ще достигнат до плюс 3–4°С.



Времето в София

Около полунощ срещу вторник ще превалява слаб сняг, като към сутринта валежите ще спрат. През деня ще бъде предимно облачно, а след обяд – с разкъсана слоеста облачност. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 6°С и минус 5°С, а максималните – почти без дневен ход, до минус 2–3°С.

Времето по планините

Облачността ще бъде значителна, като се очакват слаби валежи от сняг в планинските райони на Западна и Централна Стара планина. През деня валежите ще спрат, но ще остане предимно облачно. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 9°С, а на 2000 метра – около минус 17°С.

Времето по Черноморието

Валежите временно ще спрат, а облачността ще се разкъса. По-късно през деня отново се очакват валежи от дъжд, като по Северното Черноморие и Добруджа ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между минус 3°С и плюс 2°С. Вълнението на морето ще бъде 5–6 бала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com