Българи масово напускат Германия. Каква е причината

Данни показват, че българи масово напускат Германия.

За едногодишен период между ноември 2024 и октомври 2025 г. общо 58 450 българи са напуснали Германия, сочат официалните данни на Федералната статистическа служба на страната. Това представлява рекорден отлив на български граждани и ясно очертава нова миграционна тенденция в рамките на Европейския съюз.

Същевременно, броят на постоянно пребиваващите българи в Германия е намалял с 11 930 души в рамките на 12 месеца.

Нетната миграция през всеки от месеците в периода е била отрицателна - напусналите винаги са били повече от новодошлите.

Германия, макар и все още водеща дестинация за българите в чужбина, започва да губи част от своята привлекателност като устойчива емигрантска цел. Според последните данни в страната живеят 371 128 български граждани, което я прави дом на най-голямата българска диаспора в ЕС. Следва Испания със 112 834 българи.

Подобна тенденция се наблюдава и при други източноевропейски народи - поляците бележат още по-голям спад, като населението им в Германия е намаляло с близо 15 000 души за същия период.

Анализатори отчитат, че фактори като поскъпването на живота, трудовата конкуренция, затягането на социални политики и нарастващото желание за завръщане у дома могат да повлияят на тази динамика.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com