Изграждат бързи зарядни станции по ключови пътища в страната

Изграждането на мрежа от бързи зарядни станции за електромобили по основните пътни артерии в страната започва с шест проекта на обща стойност близо 1,4 млн. евро. Средствата са осигурени по програмата „Транспортна свързаност“, а останалата част от финансирането ще бъде поета от изпълнителите. Проектът се разглежда като първа реална стъпка към създаването на национална инфраструктура за електрическа мобилност.

Къде ще бъдат разположени станциите

Новите зарядни станции ще бъдат изградени на стратегически места - на автомагистрала „Тракия“ при изходите за Чирпан и село Кабиле, на Асеновградско шосе край Пловдив, на път Е-79 в района на Мездра, в местността „Чанлъка“ край Аксаково и в близост до село Завой в Ямболска област. Изборът на локации цели покриване на най-натоварените пътни направления в страната.

Държавата и финансирането

„Това е първа стъпка за създаване на такава мрежа, като държавата чрез програмата „Транспортна свързаност“ отпуска средства за изграждането на подобни обекти. Един проект може да получи максимум 256 хиляди евро, останалите средства са на самите изпълнители. До момента сме сключили шест договора на обща стойност 1,4 млн. евро“, заяви Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта в оставка.

Погледът на шофьорите

За собствениците на електромобили подобна инфраструктура е решаваща. Димитър Михайлов, който използва електромобил от години и пътува редовно между Пловдив и София, подчертава практическите ползи. „Тази кола е вече почти на година и половина и на почти 60 хиляди километра“, посочва той. По думите му разликата между домашното и бързото зареждане е огромна. „Ако човек зарежда в гаража, се зарежда за около 5-6 часа, но на бърза станция на магистралата това става за около половин час.“

Ключовият въпрос – токът

Изборът на място за зарядни станции обаче не е само въпрос на трафик. „Единственото нещо, което определя къде са зарядните станции, е това къде се намира токът. Ако държавата иска да направи нещо, трябва да накара електроразпределителните дружества да осигурят точки с необходимата мощност за такива хъбове“, коментира Асоциация на собствениците на електромобили в България чрез своя представител Деница Даверова.

Регулации и пречки

От сектора на възобновяемата енергия също посочват сериозни предизвикателства. „На първо място са регулаторната предвидимост, отпадането на административните пречки и яснота в сроковете за присъединяване. Важен фактор е и продуктовата такса, която трябва да бъде съпоставима с тази в другите европейски държави“, заяви Меглена Русинова от Българска фотоволтаична асоциация.

Какво ще предлагат новите станции

Новите бързи зарядни станции ще бъдат с мощност между 100 и 400 киловата. Това ще позволи зареждане на електромобил за около 15-20 минути – време, което вече прави пътуването на дълги разстояния напълно сравнимо с това при конвенционалните автомобили.

