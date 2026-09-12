Шишков събира 20 кметове за „Хемус“. Големият разговор е във Велико Търново
Регионалният министър ще обсъди днес строителството с местната власт от пет области, след като обяви амбиция магистралата да стигне до района за около...
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Регионалният министър ще обсъди днес строителството с местната власт от пет области, след като обяви амбиция магистралата да стигне до района за около...
Най-трудният участък между Крупник и Кресна отново е във фокуса, след години спорове за трасето през дефилето
Говори Иван Шишков
Комплексът ще осигури съвременна тренировъчна и материална база за развитието на академичното гребане в Русе
Според Явор Куюмджиев централата може да бъде завършена за 7-8 години след окончателен старт
Магазин ще обслужва жителите на Бистрица и район „Панчарево“ със съвременна търговска база и нови удобства
Всяко инвестирано в 7-и и 8-и блок на АЕЦ евро се очаква да донесе 2,7 евро ефект за икономиката
България иска контрол върху разходите и 30% участие на местни компании в проекта с корейския партньор
Държавата инвестира 1,4 млн. евро в първия етап на националната мрежа за електромобили
Това е един от най-мащабните проекти в региона
Той е чacт oт cтpaтeгичecĸия ĸopидop "Зaпaдни Бaлĸaни - Изтoчнo Cpeдизeмнoмopиe"
80% от тръбите са вече заварени и същите са положени в изкопаната траншея
Водачи коментират, че по аутобана бензиностанциите не са много
Амбициозните дати бяха обявени от министъра на енергетиката Жечо Станков
В света има 10 компании, които могат да изстрелят такива сателити
В района на Самоков
Вицепремиерът с подробности по време на отчета за изпълнението на управленската програма на кабинета
Кадровият проблем забавя развитието на ядрената енергетика у нас
Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е приоритетен проект за българското правителство, каза министър Жечо Станков
Той и фериботната линия Русе-Гюргево ще са част от военния Шенген