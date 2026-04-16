Трайков натиска за фиксирани цени за новите блокове на АЕЦ Козлодуй

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков настоя новите 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ да бъдат построени при фиксирани цени, за да се избегне рискът от оскъпяване и забавяния. Темата беше поставена в разговор с посланика на Южна Корея Донг-бе Ким и ръководството на Hyundai Engineering and Construction.

Българската страна подчерта и значението на силното участие на местни компании в проекта. Дискусията идва в ключов момент за бъдещето на една от най-големите енергийни инвестиции в страната.

Министър Трайков акцентира, че включването на български фирми е от решаващо значение не само за икономиката, но и за запазване на експертния потенциал в сектора. Корейската страна е поела ангажимент около 30% от дейностите да бъдат възложени на български компании - ход, който според властите може да даде силен тласък на Северозападна България.

В същото време проектът влиза в чувствителна фаза, свързана със сроковете и параметрите на договора за инженеринг. Той изтече на 4 март, а сега страните са постигнали съгласие за удължаването му, така че работата да не бъде прекъсвана. От Hyundai Engineering and Construction подчертават, че в новите клаузи ще бъдат включени допълнителни инженерни дейности, които да гарантират непрекъснат напредък.

Трайков обаче предупреди, че България има "травматичен опит" с подобни проекти, при които липсата на контрол върху цените е довела до сериозни проблеми. Именно затова той настоява за ясно фиксиране на разходите още на този етап, за да се избегнат бъдещи финансови изненади.

Като част от мерките срещу спекулативно оскъпяване министърът е поискал и терените за новите мощности да бъдат отчуждавани на реалистични цени. Той припомни случай от 2025 година, когато е била подготвяна сделка за 68 декара на стойност 100 млн. евро - пример, който според него показва необходимостта от по-строг контрол.

В следващите седмици проектът ще премине към нов етап, като удълженият договор трябва да бъде одобрен от ръководствата на АЕЦ „Козлодуй“ и Българския енергиен холдинг. Очакванията са решенията, взети сега, да определят не само цената, но и темпото на изграждане на новите ядрени мощности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com