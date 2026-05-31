САЩ с прогноза за цените на петрола

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че президентът Доналд Тръмп ще прилага стриктно всяко постигнато споразумение с Иран, изразявайки увереност, че цените на енергията ще спаднат и икономиката на САЩ ще остане устойчива въпреки досегашните геополитически напрежения.

"Имам увереността, че президентът Тръмп ще държи на това", каза Бесент по време на изказване на Националния икономически форум на Рейгън в Сими Вали, Калифорния, съобщи Newsmax.

Ключов критерий ще бъде възстановяването на свободата на плаване през Ормузкия проток, добави той.

Това е шанс иранското ръководство да стане нормална държава", каза той, като добави, че те са най-големият държавен спонсор на тероризма.

Той отдаде заслуга на комбинацията от военен натиск, санкции и блокади, която доведе Иран до преговори.

Попитан дали Тръмп ще "довърши работата" в Иран, Бесент каза, че успехът трябва да се измерва чрез предотвратяване на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие и осигуряване на морска сигурност.

"Ако завършването на работата означава да се уверим, че протокът Ормуз е отворен, че ще получим силно обогатен уран и че Иран няма ядрено оръжие, това е довършване на работата," каза той.

Обръщайки се към икономиката, Бесент каза, че последните инфлационни натиски са доста ограничени и до голяма степен се движат от енергийните разходи.

Бесент каза, че финансовите пазари гледат отвъд настоящите смущения и отразяват увереност в по-широката стратегия на администрацията.

"Пазарите живеят в бъдещето," каза той. "Пазарите гледат през това."

Той също така прогнозира по-ниски цени на енергията през следващите месеци.

"Цените на петрола, суровия петрол, Западен Тексас са спаднали с около 20, 25% спрямо пика", каза Бесент. "Цените на бензина са паднали, мисля, около 5% сега, и ще се върнат обратно на предишните си стойности."

Той също така подчерта растежа в производството и строителството на фабрики.

"Виждаме увеличение на строителството на фабрики и производствено строителство със 17% - 19%", каза Бесент.

Бесент също призова законодателите да приемат Закона CLARITY, като твърди, че той ще укрепи криптовалутната индустрия в САЩ.

По отношение на търговската политика Бесент каза, че временните тарифи може да изтекат, но митата могат да бъдат изменяни, така че да съответстват на търговските споразумения, договорени с чужди държави.

"ЕС е готов за 15% мита и в същото време да премахне митата върху нас," каза той. "Това е невероятна сделка."

Попитан за дългосрочните федерални разходи, особено социалните програми, Бесент каза, че администрацията остава съсредоточена върху намаляването на дефицитите, преди да се заеме с по-широки структурни реформи.

