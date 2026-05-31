Исторически обрат! Падна легендарната крепост на кръстоносците

Израел пренаписа отново вековната история на Близкия Изток, като се завърна на Бофор, завземайки известната от средновековието непристъпна скала, известна още като „Замъкът на Саладин“.

Израелската армия установи контрол върху легендарния хълм, който досега се владееше от „Хизбула и така регистрира най-дълбокото сухопътно навлизане в Ливан от 26 години насам, преминавайки ключовата река Литани.

Това предаде Си Ен Ен, като цитира министъра на отбраната на еврейската държава Кац. Той публикува на страницата си в X публикува снимка, показваща как знамената на Израел и пехотната бригада Голани се развяват над руините на средновековния замък.

Крепостта Бофор, която е известна като Калат ал-Шакиф – „Замъкът на високата скала“, е на почти 1000 години и е била свидетел на сблъсъка на множество цивилизации поради уникалното си географско положение.

Построена е на върха на стръмна скала на около 700 метра надморска височина, непосредствено над завоя на река Литани. От нея се открива абсолютна панорамна гледка над цял Южен Ливан и Северна Израелска Галилея. Затова и се счита, че който владее Бофор, контролира основните сухопътни пътища в региона.

Мястото е използвано за укрепление още преди кръстоносците, но същинският Замък е издигнат след като кралят на Йерусалим – Фулк, завладява района през 1139 г.

Рицарите я наричат Beaufort, което на старофренски означава „Красивата крепост“.

Половин век по-късно, през 1189–1190 г. легендарният мюсюлмански владетел Саладин обсажда крепостта повече от година. Той успява да я превземе едва след като пленява нейния владетел – Рено от Сидон, и го измъчва пред стените ѝ.

Следващият век тя отново е владението на кръстоносците, а после - на Османската империя.

В края на XX век Бофор се превръща в кървав символ на близкоизточния конфликт. Израел изгради огромна модерна подземна база точно до стените на средновековния замък. След ежедневнша обстрел от новоизлюпената тогава групировка „Хизбула“, преди 26 години Израел се изтегля от Южен Ливан, взривявайки тонове експлозиви, което нанесе сериозни щети на замъка.

Наскоро крепостта беше обявена от ЮНЕСКО за обект под засилена културна защита. А с повторното влизане на израелските войски в крепостта и издигането на израелския флаг над руините ѝ, Бофор за пореден път доказа статута си на исторически барометър за това кой доминира в Южен Ливан.

