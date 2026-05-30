Огромни буреносни комплекси ще смажат България

Тотален климатичен ужас предстои да връхлети България още от 1 юни! Синоптиците от „Метео Балканс“ издадоха стряскащо предупреждение за невиждана атмосферна нестабилност, която ще превърне небето в бойно поле с брутални гръмотевични бури, порои и разрушителни ледени късове.

Чудовищни системи и сръбски удар по границата

Всичко започва с навлизането на мащабни и зловещи мезоконвективни системи – огромни буреносни комплекси, които в момента се организират над Сърбия и се готвят да преминат към нашата страна. Гражданите трябва да се подготвят за най-лошото: ураганен вятър, локални наводнения и светкавични порои, които ще блокират цели региони в началото на месеца.

Капанът на времето: Жега над 34°C ще взриви небето

Истинският катализатор на кошмара се оказва рязкото нахлуване на адски горещ въздух. Температурите масово ще прехвърлят 30°C, а след 2–3 юни термометрите буквално ще полудеят, отчитайки стойности над 34°C! Комбинацията между тази тропическа жега и задушаващата влажност ще създаде перфектните условия за невиждани досега климатични аномалии. Опасността от падане на огромни градушки с размер на юмрук (около 4–5 см) е съвсем реална и може да унищожи реколта, коли и покриви.

Учените предупреждават: Атмосферата е пред експлозия!

Ситуацията е извън контрол, тъй като индексът CAPE, който измерва енергийното „гориво“ в небето, е достигнал критични и екстремни нива от над 4000 J/kg! Експертите описват състоянието над главите ни като силно нагрята тенджера под налягане. Всеки момент тя може да „изригне“ от най-малкия тригер – дори от леко движение на вятъра или навлизането на по-студен фронт.

Метеоролозите призовават за денонощна бдителност и спешно следене на предупрежденията, преди стихията да е ударила с пълна сила.

