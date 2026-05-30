Бомба: Изваждат тайните архиви за Ботевия поход

Националната информационна агенция отваря досиетата на десетилетната традиция и бръква дълбоко в миналото от 1946 година насам!

Истинска сензация взриви врачанското село Баница, след като генералният директор на БТА Кирил Вълчев разкри какво крият архивите на държавната агенция! Пред смаяните погледи на ръководителите на групи в Националния туристически поход „Козлодуй-Околчица“, той обяви, че цялата история на походите по Ботевите стъпки е била зорко документирана и пазена през годините.

Архивите проговориха

„Вие сте продължители на една славна десетилетна традиция. В архивите на БТА се пазят новините за всеки един от походите по Ботевите стъпки“, отсече Вълчев. Първият шокиращ документ датира още от далечната 1946 година! Още от ранни зори хиляди българи – от студенти и граждани до цели войскови части – са щурмували стръмните пътеки към Балкана. Тогава БТА тайно или явно е съобщавала за мащабни събития, включително за провеждането на първия Ботевски конгрес на Общия студентски народен съюз край Околчица и за зрелищен военен парад!

80 страници истина излизат наяве

Истинският трус обаче тепърва предстои! Генералният директор хвърли бомбата, че най-старата пазена снимка в архивите е от похода през 1952 г. – и БТА разполага с кадри за абсолютно всяка една година до момента!

Всичко това ще бъде публично разкрито. В понеделник интернет страницата на Националната информационна агенция ще бъде взривена от уникално PDF издание. То ще съдържа точно 80 страници – по една за всеки поход и всяка изминала година.

„Можете да видите тези преди вас, които са правили същото, което вие днес правите“, заяви Вълчев, предизвиквайки вълна от коментари за това какви забравени лица и партийни величия от миналото ще лъснат на историческите кадри.

