Скритото селце с водопад и панорама за милиони край София

Само на броени минути от задушния софийски асфалт, скътано в живописните южни поли на Стара планина, се намира едно истинско природно бижу, което доскоро оставаше в сянката на популярното съседно село Локорско. Добре дошли в село Подгумер – мястото, което в последно време взриви социалните мрежи с уникалните си планински екопътеки, диви гледки и вековна история. Докато Локорско традиционно се пука по шевовете от колоездачи и скара-бира туристи, съседното Подгумер предлага мистично уединение, което може да ви спре дъха.

Легендата за първия заселник и Левски

Историята на селото е обвита в предания. Според местните легенди, първият човек, дръзнал да се засели по тези земи в най-високата част под балкана, се казвал Гумер. Така от думите „под Гумер“ се родило и днешното име на това приказно кътче.

Голямата историческа гордост на Подгумер обаче е сгушеният над него Подгумерски манастир „Св. Димитър“. Основан още през XIII век като част от величествената Софийска Мала Света гора, манастирът пази древна църква от XVI век и спомена за Апостола на свободата – Васил Левски, който редовно е намирал убежище зад дебелите му манастирски стени.

Тайният водопад и Пейката на влюбените

Ако си мислите, че само Локорско има красиви водопади – жестоко се лъжете! Подгумер крие свой собствен Подгумерски водопад, до който се стига по изключително лека, приятна и подходяща за деца пътека. Макар и не много висок, той омагьосва с девствената си природа наоколо.

Истинският хит за търсачите на перфектното селфи обаче е т.нар. „Пейка с гледката“. Изкачването до нея отнема по-малко от час, но веднъж стигнете ли горе, пред очите ви се разкрива брутална, мащабна панорама към цялото Софийско поле. Мястото вече се превърна в любима локация за романтични срещи и уикенд пикници на открито за стотици млади столичани.

Свиреп имотен бум - къщите поскъпнаха двойно

Близостта до София и чистият въздух превърнаха района около Локорско и Подгумер в истинско бойно поле за купувачи, което изстреля цените на имотите в космоса. Парцелите в регулация тук вече трудно се намират под 80 до 120 евро на квадратен метр, а цените на старите къщи за ремонт стартират от 100 000 евро. Завършените и готови за нанасяне модерни нови къщи и затворени комплекси в района масово се търгуват на цени между 250 000 и над 450 000 евро. Инвеститорите буквално изкупуват всичко свободно, тъй като Подгумер предлага лукса на извънградския живот и спокойствието на броени минути от околовръстното шосе на столицата.

Как да стигнете до този скрит рай?

Подгумер е перфектната дестинация, ако нямате време за дълги преходи, но искате да напълните очите си с зеленина и чист планински въздух. До него се стига изключително лесно и бързо по Северната скоростна тангента или Околовръстния път на София. Намира се само на броени километри след отбивките за Чепинци и Негован, точно между селата Войнеговци и Локорско. Ако пък нямате личен автомобил – градският транспорт на София ще ви остави директно в центъра на селото.

