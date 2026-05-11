Уроците по родолюбие на Валя Балканска

Не се срамете от народната носия, казва космическата певица

Гласът й се превърна в емблема на България и послание към Вселената, а житейският й път - в учебник по родолюбие. Валя Балканска е родена на 8 януари 1942 г. в сърцето на Родопите в планинската махала Лъгът край село Арда, Смолянско. Рожденото й име е Фейме Кестебекова, преди да приеме името, с което днес я познава целият свят. Закърмена е с преданията на рода и суровия дух на планинските хора, които я учат на най-важното - че човек е толкова голям, колкото са дълбоки корените му. “Аз тъпча българска земя. Мен цял живот майка България ме е хранила!”, признателна е Валя Балканска.

Камъкът си тежи на мястото

Във време на духовна несигурност и размити граници, където светът е поел по космополитния си път, думите на Валя Балканска звучат като уроци по българщина. Тя не е просто певицата, чиято песен лети в безкрая на Космоса, тя е моралният компас на българската нация. И въпреки, че е обиколила с родопския си глас 5 континента и е посяла българската духовност в страни като САЩ, Япония, Русия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Австрия, Дания, Южна Корея, Бразилия, Алжир и Мароко, Валя Балканска казва: “Няма по-красиво място от България. Където и да съм била, като се върна най-сетне в родината, само тук се чувствам у дома!”. И разказва как след като се прибрала от концерт в Токио, където публиката останала без дъх от необработения й автентичен глас, след месец дошла да й гостува японската делегация. “И аз заведох японците в ранчото ми, горе в планината. И един от тях ми рече: “Добре де, ти си такава звезда, пък живееш тук в планината. Защо така? И аз му казах: “Виждаш ли го това дърво пред къщата ми? Ако го сваля в центъра на Смолян, ще оцелее ли?”. И той ми рече: “Не”. Тогава му казах, че и аз съм така. Камъкът си тежи на мястото! Тук в се чувствам у дома”, разказва на един дъх гласовитата народната певица. Въпреки световната си слава, тя никога не пожела да смени своята скромна къща в Родопите с лукса на големите столици по света.

Не напускайте България, чада!

“България е райска градина, не я напускайте, чада!“, призовава Валя Балканска и разказва, че обикаляйки страната за концертни участия, кръв капе от сърцето й, виждайки не само къщи, а и цели запустели села. “Болно ми е, че чадата на България изпразниха къщите, младите отлитат навън.... Но където и да идат по света, все ще са чужди. Тук е силата на младите, тук са костите на дедите им, защото народът е казал: “Коренът храни дървото, без него то изсъхва!”. По нейни думи, подгонени от безработица и сиромашия, децата на България отлитат навън всеки ден, но тя вярва, че ще се върнат обратно в родината, защото: “Дългът ще ги призове, а и неволята ще им покаже, че да градиш там, където си се родил, е въпрос на чест и на обич към България!”.

Овълчихме се, защо забравихме да сме хора?

Един от най-горчивите уроци, за които говори народната певица, е за суровите човешки отношения, за завистта и за студенината между хората днес.

“Много се овълчихме, много злоба се събра в душите на хората...А природата на българина не е такава. Той е милостив, гостоприемен, той сякаш забрави какъв е, а не бива така! Защо забравихме да сме хора?”, пита Валя Балканска и обяснява, че трудният живот на българина е вкарал лошотията в душата му.

“Народът го е казал: Който пее, зло не мисли, нали така? Песента лекува, тя не дели хората. Когато запея, искам всеки да се почувства отвътре пречистен от гнева, от злобата, от завистта, те изяждат най-много човешката душа“, убедена е певицата и настоява, че родолюбието започва от обичта към ближния, към съседа и че българинът винаги е носил добротата като най-красивата си дреха дори през най-тежките от историята на народа ни столетия.

Смирете се и помнете величието на Отечеството!

Валя Балканска носи своята космическа слава с удивителна скромност и християнско смирение. Когато говори за американските сонди „Вояджър“, изстреляни през 1977 г., които и до днес пътуват в междузвездното пространство и позлатените плочи на техния борд, на които е записана песента “Излел е Дельо хайдутин” в нейно изпълнение, тя винаги поставя България пред себе си с думите: “Не аз летя в Космоса, България лети там!”.

Нейните уроци по скромност и любородие учат, че човек е велик само чрез своята култура, родова памет и история. Затова тя призовава младите поколения: “Не се срамете от народната носия! Тя е втората ви кожа! В нея е закодирана силата на българския род!”. Певицата разказва, че където и да е пътувала по света, винаги е обличала своята носия с уважение като свещено родово облекло. “Носията трябва да я наденеш с гордо изправена глава и с чисти помисли към хората и към света, но и с памет към величието на България”, настоява още Валя Балканска.

Сърцата на хората не се купуват с жълтици!

В свят, обладан от материалните страсти като днешния, Валя Балканска остава верен и ревностен защитник на духовните ценности. Тя не пее срещу хиляди евро хонорари, а приема покани всякакви, като казва: “С песента ще оцелее българския дух! Парите идват и си отиват, но това, което си оставил в сърцата на хората, не се купува, а и не се продава срещу жълтици!”. Животът на 84-годишната народна певица е доказателство, че истинското богатство на човек е в признанието на народа и в “спокойната съвест”, допълва тя.

Земята ни лекува!

Уроците на Валя Балканска не са сложни модерни квантови теории, те са простички житейски истини, изпети и изстрадани в песните й, наследени от българския род. Мъдростта на певицата учи, че България ще пребъде само ако пазим езика, песента и земята й. Както тя самата казва: „Докато има кой да милее за нашата земя, ще ни има и нас. Работете българската земя! Аз от ранна пролет почвам да садя каквото Господ е дал в пръстта и тя ми отвръща с плодовете си. Но българинът знае една тайна, която младите са я позабравили, а тя е че българската земя лекува! И докато съм на крака, аз ще работя моето кътче родопска земя!”, споделя най-ценния си завет към народа Валя Балканска.

Нейният мощен автентичен родопски глас ще кънти завинаги в космическата тишина, но и в душите на българите, призовавайки ни да седим близо до корените си и да помним, че сме чеда на една “райска българска земя”.

