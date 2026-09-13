Всичко за Урок

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Урок по нумизматика в музея

Урок по нумизматика в музея

Отговор на въпроса: Що е нумизматика? получиха десетки ученици в Регионален исторически музей – Благоевград. Заниманието е част от Лятната детска школ...

29 юни | 9:10
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Ученици с урок за НП "Рила"

Ученици с урок за НП "Рила"

Дни на Национален парк "Рила" се проведоха в Регионален исторически музей – Благоевград. Те бяха посветени на рождения ден на парка, в инициативата се...

25 февруари | 14:16
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"Урок" с европейска номинация

"Урок" с европейска номинация

Всяка година Европейският парламент отбелязва богатството и разнообразието на европейското кино чрез наградата "Лукс". Отличието се дава за забележите...

26 юли | 17:10
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