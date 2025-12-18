Дадоха безценен урок на Радостин Василев

Нашите екстремиско настроени депутата могат да видят как се правят нещата зад граница...

Днешното пленарно заседание на албанския парламент започна с пълен хаос още преди официалното му откриване.

Депутати от опозицията влязоха в сблъсъци с охраната, а в пленарната зала бяха използвани пиротехнически средства, предаде БГНЕС.

Охраната се опита да възстанови реда, като изведе представители на Демократическата партия от местата, предназначени за министри, но напрежението непрекъснато ескалираше. В един момент депутатът Клевис Балиу се опита да стигне до министерските кресла, но беше спрян от охранителите. Ръководителят на парламентарната група на Демократическата партия Газмент Барди предупреди охраната да не докосва народните представители, а лидерът на партията Сали Бериша предупреди, че ще има сериозни последици, ако бъде нападнат който и да е депутат.

Кулминацията на напрежението настъпи, когато депутатът Белинд Келъичи

запали факла край местата на министрите в пленарната зала,

а председателят на парламента Нико Пелеши отстрани от заседанието Клевис Балиу и Фламур Ноку. Въпреки хаоса Ендри Шабани успя да положи клетва като омбудсман, докато Балиу го прекъсваше с викове и настояваше да напусне залата. След клетвата Шабани, под аплодисментите на мнозинството, изпрати въздушна целувка към опозиционните депутати, което допълнително изостри обстановката.

Извън сградата безредиците се пренесоха и на улицата, където бяха подпалени оптични кабели, пише още БГНЕС.

