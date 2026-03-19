Петър Стойчев скача във водите на политиката с ударни послания

Плувецът Петър Стойчев влиза в политическата надпревара със заявка за активна роля в преодоляването на кризата, като се включва в листите на „Прогресивна България“. В интервю за бТВ той направи паралел между спорта и политиката, подчертавайки, че истинските предизвикателства не са във водата, а в управлението на държавата.

Според него страната се нуждае от нов курс и стабилност след години на политическо напрежение. Той посочи, че ключова роля в този процес има Румен Радев.

„Политиката е част от обществения живот на всички българи. Плуването е много по-трудно и екстремно, отколкото водите на българската политика“, заяви Стойчев.

По думите му именно президентът е показал последователност в защита на националния интерес. Той разкри, че решението му да се включи в проекта е дошло след личен разговор с Радев.

„Той ме покани на среща, след като напусна президентството, проведохме разговор и ме увери да го последвам в политическия проект, който основава. Това, което си казахме остава тайна за широката публика“, каза той.

Стойчев определи „Прогресивна България“ като реална алтернатива за излизане от политическата криза и заяви увереност в успеха на формацията. Според него кампанията ще бъде позитивна и фокусирана върху реални решения, а не върху конфронтация.

„Моето разбиране е, че президентът Румен Радев е достатъчно да бъде ракетоносител. Не мисля, че ние петимата, които сме в листите на „Прогресивна България“, сме препъни камъка в политиката. Ние сме показали, че всеки един от нас е победител и ще защити честта на родината“, заяви той по повод участието на спортисти във вота.

Кандидатът подчерта, че е готов за открити дебати, включително и с други популярни фигури, като спомена възможността да се изправи срещу Стефка Костадинова в предизборен сблъсък. По отношение на бъдещето си той не поставя лични условия.

„Моята роля ще бъде такава, каквато е най-полезна за общото благо и развитие. Аз нямам амбиции за един или друг пост, а имам желание да бъда част от отбора“, каза Стойчев.

Той не изключи и нови предсрочни избори, като подчерта, че системните партии ще бъдат труден партньор. Стойчев припомни и опита си като служебен министър на спорта преди 13 години, когато е работил заедно със своя екип за приемственост и развитие в сектора.

