Синдикалист с гореща прогноза за социалния министър. Изненадата

Гореща прогноза за новия социален министър направи президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по НоваНюз. Той каза, че е логично, предвид експертизата си, в МТСП да влезе Гълъб Донев, който да бъде още и социален вицепремиер. Но сподели, че в последните дни е чул как името на Гълъб Донев се обсъжда повече за финансите.

„Не ми е безинтересно и кои ще е министър на труда, както и кой ще е министър на енергетиката, защото енергетиката ни в момента е много колебливо състояние”, коментира президентът на КТ „Подкрепа“.

Манолов сподели, че е чул и името на жена да се обсъжда за поста. След което заяви: "Няма да се изненадам, ако Хасан Адемов остане социален министър и аз не бих имал нищо против."

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това рязко контрастира на данните от миналия месец, според които месечната инфлация през март е 0,9%, а годишната едва 4,1%.

Според Димитър Манолов една от причините за този скок е политическата криза и, по думите му, безвластието, в което живеем вече четвърти месец, откакто сме в еврозоната. Той коментира, че вече има и официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната.

„Увеличението на цените със сигурност ще увеличи и постъпленията в бюджета. Министърът на финансите не допусна грешки, но то нямаше и как, защото с този удължителен бюджет нямаш много място за маневри. Това, което чух е, че кръгът около бъдещия министър-председател, доскорошния президент, се е бил подготвил доста. Предстои да видим кой ще бъде и министър на финансите”, заяви Манолов.

По отношение на данъците той заяви, че данъчната система трябва да бъде преосмислена. „Тук пак сме в омагьосан кръг. Има какво да се прави и в данъците, и в осигуровките”. Той коментира още, че би трябвало да се махне таванът на осигурителния доход.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com