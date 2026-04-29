Излезе първи списък с министрите на Радев

Първият звънец на новото 52-о Народно събрание ще даде началото на първия парламент от десетилетия, в който най-голямата парламентарна група ще има самостоятелно мнозинство. Очаква се „Прогресивна България“ да сформират редовен кабинет още в средата на май, а първите спекулации за потенциални имена на министри вече изпълниха публичното пространство.

По информация на аctualno.com очаквано част от остриетата на Румен Радев в досегашните служебни правителства, назначавани с неговия подпис в периода 2021-2024 г., ще намерят място в бъдещото редовно правителство.

Очаква се да стане ясна и структурата на бъдещия кабинет. Според обсъжданите хипотези постът на министър-председател може да бъде поет от самият Румен Радев. Като възможен вицепремиер и социален министър отново се появява името на Гълъб Донев.

Неговото име обаче се спряга и за потенциален председател на Народното събрание, както и това на бившия евродепутат Петър Витанов.

Сред останалите обсъждани кандидатури са Атанас Пеканов за ресор еврофондове и отново вицепремиер, както и Иван Демерджиев за постовете на вътрешен или правосъден министър. Той е заемал и двата поста като служебен министър.

Текат разговори и за бъдещето на служебния вътрешен министър Емил Дечев и и.ф. главния секретар Георги Кандев.

Начело на Министерството на отбраната се спряга Димитър Стоянов, а на финансите се очаква името да е Стефан Белчев.

За Министерството на регионалното развитие се обсъжда Иван Шишков, който също вече е заемал този пост като служебен министър, докато начело на околната среда и водите отново се спряга Росица Карамфилова. За министър на земеделието се спряга Явор Гечев, който към момента не е потвърдил, но и не е отрекъл възможността.

Още от средите на младежта и спорта се споменава името на волейболната ни легенда Владо Николов за бъдещ министър.

Този пост обаче остава доста неясен от гледна точка на множеството опции, сред които може да избира „Прогресивна България“ – водачи на листи и бъдещи депутати от формацията ще бъдат и още спортни легенди като Енчо Керязов, Ивет Горанова и Петър Стойчев.

Неясно остава и бъдещето на хора като Христо Алексиев (бивш служебен вицепремиер и секретар на Радев по икономика), Илин Димитров (бивш служебен министър на туризма и секретар на Радев по култура, образование и туризъм) и на Александър Пулев (бивш съветник по иновации и бивш ресорен служебен министър), които също могат да заемат министерските кресла в съответните ресори.

Нужни обаче ще бъдат и „парламентарни остриета“, с които „Прогресивна България“ да защитава законодателните си инициативи в парламента, поради което всички гореизброени имена попадат и в хипотезата да останат в Народното събрание.

Очаква се и някои от по-популярните в публичното пространство имена на депутати от ПБ също да получат по-високопоставени позиции – Антон Кутев, Слави Василев, Иво Христов и др.

Политолог заплете мистерия с кабинета на Радев, има два варианта

Политологът Атанас Радев обясни, че предизвикателствата пред „Прогресивна България“ са лицата и хората, които ще излязат напред, свързани с Висшия съдебен съвет в интервю за news.bg. Той заяви, че Румен Радев има два варианта за служебен кабинет – експертен или с известни политически фигури.

Ключово важно е да се види кой ще е председателят на 52-рото Народно събрание, посочи Атанас Радев.

Според него другите големи въпроси пред Румен Радев са назначаването на министрите, заместник-министрите, областните управители.

Атанас Радев заяви, че не е сигурен дали Гълъб Донев ще бъде председател на Народното събрание, тъй като самият Донев има голяма експертиза като служебен премиер и социален министър.

„Гълъб Донев би бил по-полезен на Румен Радев в неговото правителство, тъй като ще му е необходим кръг от хора, които познава. Като председател на парламента е хубаво да видим ново лице с юридически опит“, добави политологът.

Според него хора като Антон Кутев и Слави Василев, които са част от „Прогресивна България“ биха останали в Народното събрание, за да държат дисциплината в парламента със здрава ръка.

„Според мен г-н Кутев е изключително подходящ за председател на Народното събрание и би могъл да бъде удачен вариант. Така ще стегне редиците на парламентарната група“, посочи Радев.

Той изтъкна, че Румен Радев е изкарал най-големия си коз с излъчването на „абсолютно мнозинство“ в 52-рото Народно събрание. В момента изненадата е, че ПБ трябва да управляват държавата. Сега вече той ще бъде глава на изпълнителната власт и ще трябва да лидира процесите, както и да показва каква е алтернативата с провеждане на политиките, добави Атанас Радев.

Според него това, което може да успи „Прогресивна България“ е мнозинството, което е получила. Това ще породи необходимостта от колектив и споделена отговорност. ПБ ще има нужда с някои колегиално да носи отговорност, защото това ще отнеме от първоначалната подкрепа, която получи коалицията на Румен Радев, анализира политологът.

Атанас Радев добави още, че не е съгласен с тезите, че Румен Радев ще излъчи експертен кабинет, тъй като сам по себе си министър-председателят е политическо лице. Въпросът е дали ще има разпознаваеми лица в правителството на Радев, такива които са разпознаваеми и такива, които вдъхват доверие, добави той.

