Държавата бърза със спешните ремонти преди големия летен трафик

Спешните ремонти по пътищата трябва да приключат до две седмици и няма да пречат на активния летен сезон, заяви регионалният министър Иван Шишков в интервю за БНТ. По думите му държавата е започнала дейностите със съзнанието, че ще създаде временни затруднения, но е избрала момент, в който те могат да бъдат понесени преди най-сериозния туристически поток.

Министърът увери бранша по Черноморието, че ремонтите се правят само по най-неотложните участъци и трябва да приключат преди края на месеца. Шишков постави темата и в по-широк контекст - според него България е натрупала огромно изоставане в пътната инфраструктура, особено по направлението север-юг.

Ремонтите са спешни, не козметични

Шишков защити решението ремонтите да започнат преди пика на летните пътувания с аргумента, че някои отсечки не могат повече да чакат. Според него оставянето им в сегашното състояние би създало по-голям проблем точно когато движението към морето и обратно стане най-интензивно.

Министърът подчерта, че държавата е трябвало да избере между временен дискомфорт сега и риск от по-тежки затруднения по-късно. Затова ремонтите са насочени към участъци от магистралите, където намесата е неотложна.

"Туристическият бранш да се успокои", каза Шишков и увери, че дейностите ще приключат преди края на месеца. По думите му целта не е да се пречи на сезона, а да се избегнат по-опасни и по-скъпи проблеми в движение.

Северът и югът остават голямата дупка в картата

След темата за текущите ремонти министърът насочи вниманието към по-тежкия проблем - недостига на магистрали и бързи пътища. Според него България няма изградени достатъчно трасета по оста север - юг, а това вече се усеща не само вътре в страната, но и в регионалната свързаност.

Шишков използва остро определение за пътя от Видин до Кулата, като го нарече "пътя на позора" и заяви, че той трябва да бъде довършен. По думите му години наред не са правени достатъчно проекти, а липсата на готова документация днес блокира реалното строителство.

Министърът посочи, че съседни държави вече проявяват интерес към българската инфраструктура, защото тя не е само национален въпрос. Тези трасета са част от по-голямата европейска свързаност и забавянето им тежи на трафика, бизнеса и движението между държавите.

Концесии вместо чакане на бюджета

Шишков допусна, че част от бъдещите магистрали може да се изграждат чрез концесии. Идеята е държавата да подготви проектите и да подпомогне процеса, а реализацията да не зависи единствено от държавния бюджет.

Според министъра това може да се приложи при магистрали, за които все още не е започнало проектиране. За "Струма" той уточни, че има стари договори за строителство, затова думите му се отнасят до бъдещи трасета, които тепърва трябва да бъдат подготвени.

Целта, по думите му, е в рамките на година и половина държавата да започне да вади готови проекти. След това те могат да търсят реализация чрез концесионен модел, при който интересът на България трябва да бъде водещ, но сделката по неизбежност трябва да бъде приемлива и за другата страна.

Водата изтича през старата мрежа

Министърът коментира и състоянието на язовирите и водоснабдяването, като посочи, че тепърва започват проверки. Според него основният проблем не е само количеството вода, а остарялата инфраструктура, през която се губят огромни обеми.

Шишков заяви, че ако загубите по водопроводната мрежа достигат 70-80%, наличието на вода не решава проблема. Така кризата се премества от язовирите към тръбите - там, където десетилетия недофинансиране и отлагани ремонти са оставили тежко наследство.

По думите му подобен проблем не може да бъде решен за един месец. Министърът подчерта, че изоставането е трупано с десетилетия, което означава, че и решението ще изисква дългосрочна програма, пари и постоянен контрол.

Натрупаното изоставане излиза на повърхността

Думите на Шишков идват в момент, в който пътната и ВиК инфраструктурата все по-често се превръщат в политически и икономически риск. Летният сезон изостря проблема с ремонтите, защото всяко стеснение по магистрала веднага се усеща от туристите, превозвачите и бизнеса по Черноморието.

В същото време недостигът на магистрали по оста север - юг от години забавя вътрешната свързаност и оставя тежкия трафик върху пътища, които не са проектирани за такова натоварване. При водоснабдяването картината е сходна - дори когато има воден ресурс, старата мрежа може да го превърне в загуба, вместо в сигурност за хората и икономиката.

Текущите ремонти могат да създадат недоволство, но по-големият въпрос е защо държавата толкова често стига до спешни решения в последния възможен момент. Ако проектите за магистрали, ВиК мрежи и ключови пътни отсечки продължат да се движат на парче, всяко лято ще започва със същото напрежение - браншът ще се тревожи, шофьорите ще чакат, а институциите ще обясняват защо ремонтът е неизбежен точно сега.

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