Две български граници се задъхват от засиления летен трафик

Интензивен е трафикът на две от основните сухопътни граници на България в разгара на летните пътувания. Тази сутрин натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили, както и на ГКПП „Калотина“ на вход в страната. На останалите гранични преходи трафикът е нормален, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Пътуващите трябва да имат предвид и спряното движение на ферибота Свищов-Зимнич заради ниското ниво на река Дунав.

Засилен поток към Турция

Натоварването на „Капитан Андреево“ е в посока излизане от България. През пункта преминава основният автомобилен поток към Турция, а през летните месеци към обичайния трафик се добавят туристи и хора, които пътуват през страната към югоизточната ни съседка.

Интензивното движение е само за леките автомобили. От Гранична полиция не съобщават за извънредни ограничения или затруднения при останалите категории превозни средства.

Шофьорите трябва да предвидят повече време за преминаване и да се съобразяват с указанията на служителите на пункта. Натовареността може да се променя бързо според броя на пристигащите автомобили и работата на съседните турски гранични власти.

„Калотина“ посреща колони към България

На границата със Сърбия засиленият поток е в обратната посока. Интензивно е движението на леки автомобили, които влизат в България през ГКПП „Калотина“.

Пунктът поема значителна част от пътуващите от Западна Европа и Сърбия към България, Турция и летните курорти. В края на седмицата потокът традиционно нараства, като натоварването може да се прехвърли и по пътя между границата и София.

На останалите преходи със Сърбия не са отчетени проблеми. Пътуващите могат да следят актуалната обстановка и да преценят дали да използват друг пункт според началната и крайната си дестинация.

Фериботът Свищов-Зимнич не работи

Фериботната връзка между Свищов и румънския град Зимнич остава временно преустановена. Работата й беше спряна в 10:00 часа на 21 юли заради ниското ниво на река Дунав.

Платформата се намира на българска територия, а операторът е обявил, че прекъсването ще продължи за неопределен период. Това означава, че превозвачите и останалите пътуващи трябва да използват алтернативни маршрути през другите връзки между България и Румъния.

По останалите гранични преходи с Румъния движението е нормално. Спирането на ферибота обаче може да насочи допълнителни автомобили и камиони към съседни пунктове, особено при по-продължително задържане на ниските водни нива.

Ограничения за камионите към Гърция

Трафикът по всички гранични преходи с Гърция е нормален. Не всички пунктове обаче могат да бъдат използвани от тежкотоварни автомобили.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават единствено леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона. По-тежките превозни средства трябва да се насочат към пунктове, които разполагат с необходимата инфраструктура.

Леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства могат да използват преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“. Ограниченията са важни за шофьорите, които планират маршрут към гръцките курорти или превозват товари през южната граница.

Спокойно към Северна Македония

Нормално се осъществява движението през всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Северна Македония. Към ранните сутрешни часове няма информация за колони или въведени допълнителни ограничения.

От Гранична полиция препоръчват на пътуващите да проверяват обстановката непосредствено преди тръгване. През активния летен сезон трафикът по основните международни направления може да се увеличи в рамките на часове, особено в края на почивните дни.