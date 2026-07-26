Вносът смаза родните зеленчуци, фермери правят пътни блокади

Зеленчукопроизводители от Хасковско излизат на протест срещу ниските изкупни цени и вноса, който според тях задушава родното производство. Демонстрацията започва в 10:30 часа край село Конуш и ще блокира пътя към ГКПП „Маказа“. Стопаните твърдят, че продават продукцията си почти без пари, докато разходите за труд, торове и препарати растат. Те предупреждават, че без спешни мерки все повече реколта ще бъде унищожавана, а цели семейства ще останат без поминък.

Чуждата продукция срива пазара

Основното обвинение на протестиращите е към неконтролирания внос на зеленчуци от съседни държави. По думите им големите количества евтина продукция натискат цените надолу и оставят българските производители без пазар. „Днешният протест е заради неконтролирания внос на чужда продукция и нереализирането на нашата продукция“, заяви един от стопаните пред БНТ.

Той посочи, че зеленчуците идват основно от Турция, Северна Македония и Албания. Прекупвачите вече купуват по-малки количества, а за останалата продукция предлагат все по-ниски цени. „По-различното е, че има голям внос, цените се сриват и прекупвачите започват да ги свалят. Не изкупуват цялото количество и оттам идва целият проблем“, обясни производителят.

Краставиците паднаха до 50 евроцента

Сред протестиращите има земеделци, които обработват малки семейни стопанства и разчитат изцяло на реколтата си. Един от тях отглежда зеленчуци върху три декара и определя настоящия сезон като изключително тежък.

В момента краставиците му се изкупуват за около 50 евроцента за килограм. Според него тази цена не покрива вложените средства, труда и риска. „На 50 цента ги вземат. Без пари“, каза стопанинът.

По думите му приемлива цена би била поне едно евро за килограм. Той припомни, че преди години търсенето е било много по-силно и производителите са получавали между 1,60 и 1,80 лева. „Тогава бяхме в левове. Цената беше стигнала лев и 60, лев и 80, когато имаше голямо търсене“, разказа фермерът.

Разходите растат, печалбата изчезва

Сривът на изкупните цени идва в момент, когато производството става все по-скъпо. Стопаните плащат повече за торове, препарати, горива, вода и работна ръка. „Плащаме и на берачите. Торовете са по-скъпи, препаратите са по-скъпи и всичко това се отразява“, заяви един от производителите.

Така фермерите се оказват притиснати от две страни. От една страна, разходите им се увеличават, а от друга, търговците отказват да изкупят цялата реколта или предлагат цена, която не покрива вложеното.

За много семейства в Конуш и околните села зеленчукопроизводството не е допълнителен доход, а основен поминък. Един слаб сезон може да означава дългове, изоставени оранжерии и отказ от земеделие през следващата година.

Непродадената реколта отива на боклука

Най-тежкият проблем е краткият срок, в който зеленчуците трябва да бъдат продадени. Краставиците се берат всеки ден, а пропуснатото бране прави продукцията негодна за пазара. „Един ден, ако се пропусне брането, вече израства и не става за ядене, а и не е за консервиране“, обясни стопанин.

Дори набраната продукция не може да чака дълго за купувач. Оставена в чували, тя бързо се запарва, мухлясва и трябва да бъде изхвърлена. „Ако седи в чували, започва да се запарва, да мухлясва и да се хвърля“, добави производителят.

Така всяко забавяне или отказ от страна на прекупвачите превръща месеци труд в отпадък само за дни.

Фермерите не вярват, че държавата ще помогне

Въпреки организирания протест стопаните не крият песимизма си. Те не очакват бърза реакция от институциите, но искат обществото да разбере какво се случва с българското производство. „По принцип не очакваме нищо да се случи. Защото държавата не е такава“, заяви един от участниците.

Според производителите властите трябва да засилят контрола върху произхода на вносните зеленчуци, качеството им и документите, с които влизат в страната. Те настояват и за реални мерки, които да гарантират достъп на българската продукция до търговската мрежа.

Стопаните предупреждават, че демонстрацията край Конуш няма да остане единствена, ако проблемите бъдат пренебрегнати. Натискът ще продължи, защото за тях залогът не е само цената на един килограм краставици, а оцеляването на целия им поминък.

Блокадата затваря пътя към Маказа

Протестът започва в 10:30 часа и ще затрудни движението към ГКПП „Маказа“. Производителите ще блокират основното трасе край Конуш, за да насочат вниманието към кризата в сектора.

За шофьорите е осигурен обходен маршрут през хасковското село Манастир. Пътуващите към границата трябва да предвидят допълнително време и да следват временната организация на движението.