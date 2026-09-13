Започва битка по границите за българската земеделска продукция
Патрули ще спират камиони от Гърция, а засилен контрол ще има към Турция и Северна Македония
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Патрули ще спират камиони от Гърция, а засилен контрол ще има към Турция и Северна Македония
Производители продават краставиците почти без печалба и предупреждават, че реколтата им отива на боклука
Пламен Абровски подготвя промени в Закона за храните, регистрация на вноса и по-строго следене на фирмите с нарушения
Първите прототипи на защитни облекла и маски, които ще произвеждаме у нас, ще бъдат представени днес
Банани и портокали с етикет "Родно производство" пуснаха на пазара на производителя в Кърджали. Земеделците продават каквото са произвели. Вместо карт...
Япония е очарована от розовото ни масло