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Пуснаха банани "Made in BG"

Пуснаха банани "Made in BG"

Банани и портокали с етикет "Родно производство" пуснаха на пазара на производителя в Кърджали. Земеделците продават каквото са произвели. Вместо карт...

17 април | 17:25
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