Вносът смаза родните зеленчуци, фермери правят пътни блокади
Производители продават краставиците почти без печалба и предупреждават, че реколтата им отива на боклука
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Производители продават краставиците почти без печалба и предупреждават, че реколтата им отива на боклука
Залети дворове в Калугерово и Димитровград, кризисен щаб остава в готовност
На място работят 10 екипа огнеборци, служители на "Екопрогрес" и общинското лесничейство в Хасково.
Най-силното от тях е било с магнитуд 2.8
Половината от горящите площи в района са гори
Работникът е с опасност за живота
10 училища в Хасковски регион са за неопределено време в дървена ваканция. В първия ден на седмицата заради зимната обстановка и изпокъсаните кабели з...
Хасково. Комбайните в хасковски регион са в готовност, на изчакване. Заради проливните дъждове това лято жътвата ще започне някъде към 20 юни, докат...
Хасково. Земетресението в събота по обяд в Егейско море разтресе и Хасковки регион, който е граничен на Северна Гърция. Според дежурният оператор на...