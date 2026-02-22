Реките в Хасковско се оттеглят, но опасността още не е преминала

Нивата на реките в област Хасково започнаха да се понижават, но на места остават близо до критичните стойности. Към този момент няма бедстващи хора и няма населени места без електрозахранване. Въпреки това кризисните екипи продължават да следят обстановката денонощно. Най-сериозни проблеми има в отделни села и квартали със залети дворове и стопански постройки.

В симеоновградското село Калугерово, където река Сазлийка повиши нивото си, има наводнени дворове и стопански сгради. Засега не се налага евакуация на жителите. Свикан е кризисният щаб, съобщи областният управител д-р Стефка Здравкова, цитирана от бТВ, като увери, че ситуацията се контролира.

В Харманли обстановката постепенно се нормализира. Нивото на река Харманлийска вече е под критичната граница от 5,00 метра. Река Марица при града е достигнала 3,80 метра при кота на преливане 5 метра, което означава, че рискът от излизане от коритото намалява.

В Димитровград има наводнени дворове и къщи в квартал „Изток“. Екипи на пожарната и на общината следят нивата на реките в землищата на селата Странско и Долно Белево, където също има повишение. В община Хасково са наводнени дворове в село Динево, но пътят към селото, който вчера беше под вода, вече е отворен за движение.

Всички пътища в област Хасково са проходими при зимни условия. Няма затворени участъци и не са въведени ограничения в движението. Общо 66 снегорина почистват републиканската пътна мрежа. Най-сериозната снежна покривка през изминалата нощ е измерена в Ивайловград - около 20 сантиметра.

