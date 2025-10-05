Нямат страх от Бога! Продават апартаменти в речно корито

Здравко Василев, победител в първия сезон на Биг Брадър и бизнесмен от Созопол, коментира бедствието по морето.

Той обясни, че при силно вълнение реките не могат да оттичат и при такива ситуации дори е бил затварян пътя между Созопол и Приморско при река Ропотамо.

Той предупреди преди дни в социалните мрежи, че е възможно бедствие и сега съжаление каза, че за пореден път не са взети мерки, за да се предотврати трагедията.

За пореден път имаме жертви, изразявам моите най-искрени съболезнования. Това е моделът, който видяхме през 2023 г., заяви той в предаването „120 минути“.

„Всички ние, които през годините сме гледали какво се случва, носим вина“, посочи още победителят от първия сезон на "Биг Брадър".

„Природата ни дава сигнали, ако се беше обърнало внимание преди 2 години, можеше да се извършат мероприятия да не се стигне до това.

Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат десетки. Вълната е била много по-силна от тази през 2023 г.“, коментира Василев.

По думите му по самото корито на реката нищо не се е извършило, възстановени са били само мостови съоръжения.

„Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река“, каза още Здравко Василев.

Той коментира още, че е време за мораториум срещу строителството по Черноморието, защото случващото се е недопустимо.

