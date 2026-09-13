Здравко от Биг Брадър разкри сериозна аномалия в Черно море: Никой не помни такова нямане
Шест дни преди Никулден няма риба
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Шест дни преди Никулден няма риба
Здравко Василев поиска мораториум върху строителството по Черноморието
Ето каква е историта на мястото
Кандидатът на ДПС за кмет на Девин Здравко Василев се отказа от балотажа на 01 ноември. Това съобщиха от ОИК- Девин. Днес Василев е депозирал молба з...