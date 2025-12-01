Здравко от Биг Брадър разкри за сериозна аномалия в Черно море: Никой не помни такова нямане

Шест дни преди Никулден търсим отговор на въпроса - защо по нашето Черноморие „не помним такова нямане“ на риба. Обръщаме се към една от първите звезди от Биг Брадър Здравко Василев, като „морски вълк“, който познава перфектно нашето Черно море.

„Главната причина за нямането на риба в българското море няма да се хареса на много хора. Както обикновено, всичко има предистория. Притокът от дебита на големите европейски реки е намалял с близо 40% – това е нещо, за което никой не говори. По медиите излиза информация за ниските нива на река Дунав и река Днепър в морето. Черно море е вътрешен басейн, а останалото му е спаднало под това на Световния океан. Ако преди 10 години постоянното течение беше от Босфора към Бяло море и Средиземно море и това поддържаше някакъв нисък солен състав, сега вече течението се обръща и в Черно море почват да навлизат солени води от Мраморно и Средиземно море, което съответно води до нови видове риби, които не са характерни за нашия черноморски басейн. През този летен сезон всички станахме свидетели на чистата вода, която навлиза в Черно море, която промени микрофлората и микроорганизмите. А, както сме добре запознати, те стоят в основата на хранителната верига", разказа Здравко Василев.

"Реален факт е, че ако се наруши един елемент на хранителната верига, то това се отразява и на върха й. В случая промяната на микроорганизмите променя и количеството на по-малките рибки, като довежда до тяхното изчезване и оттам пасажите с риби като паламуд, няма с какво да се хранят. В крайна сметка те не идват тук, защото южното ни крайбрежие е много красиво, а защото има храна. През тази година тя просто изчезна", добави той.

Според брадъра Здравко тези събития променят видовете в Черно море. Относно рибата, която все пак има по нашето крайбрежие, количеството на паламуда през тази година е малко. Морският вид е един от най-ценените риби в Черно море и то не само заради високата хранителна стойност и вкусовите качества, но и заради динамичния ѝ начин на живот и сезонните ѝ миграции, които я правят интересен обект за риболов. Паламудът е мигрираща риба, която може да покрие големи разстояния и пасажите могат да плуват до 80 км за един ден.

Сред рибарите се коментира, че: "Има съмнения, че самите пасажи паламуди преминават много навътре в източночерноморското крайбрежие, а поради неналичието на достатъчно храна - бързо са мигрирали в Мраморно море и след това хищниците са се насочили към местата на своя естествен хабитат. "

Здравко припомни, че по принцип всеки вид си има пик на разпространение и цикличност. В този сезон за нашите ширини на крайбрежието са характерни паламуд, вече големите торуди/торуки (които са големи паламуди), лефер, сафрид и т.н.

По Южното Черноморие уловът на зарган и сафрид е доста по-малък през тази година, което определено не е характерно.

Рибари с близо 60-годишен морски стаж коментират, че такова "нямане" никога не е имало.

"Пазарната икономика е такава, когато има търсене, а няма продукция, цената се покачва. При ниското предлагане съответно цената се покачва. Но въпреки всичко рибарите никога не губят, така че риба ще има, бъдете спокойни", коментира Здравко.

По думите на морския вълк: "Изкупната цена на рибата, която се предлага на Краснодар и тази, която може да купите от рибарите, е една и съща. Цените на Краснодар са конкурентни на тези, които предлагат и рибарите."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com