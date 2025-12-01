Любомир Дацов разкри грешка в бюджета

Ако бюджет се правеше за 10 дни, нямаше да има нужда от много министерства. Бюджет започва да се прави 8 месеца по-рано и в този процес са въвлечени хиляди хора. Само в министерство на финансите са от 150 до над 200 човека. Освен това в бюджета има абсолютно противорчащи неща като икономически и политически цели. Това няма как да бъде решено, освен ако не се преосмисли всичко.

Това коментира за Нова тв Любомир Дацов, чрен на Фискалния съвет.

Бюджетът освен да плаща разходи, трябва да има и макроикономически стойности, т.е. той трябва да може да плава, да има фискално пространство. Трябва да се набележат реформи. Който и сектор да пипнете той има нужда от реформиране, от смяна на модела, а не от надграждане. Трябва да се направят структурни промени, а не козметични, обясни той.

Тези предложени промени като съкращаване на незаетите щатни бройки в администрацията и други подобни, нищо не решават. Ние сме изчислили, че приходите, които се очаква да постъпят в бюджета няма да дойдат, а това е в порядъка на 3,5 - 4,7 млрд. евро. Това никак не е малко. Същото е и за тази година - не могат да се съберат парите. Нещо е сгрешено - или приходите, или прогнозите за брутния вътрешен продукт. Тази година събираемостта на данъчните приходи са в размер на 30,4% от БВП. Т.е. получава се, че събираемостта в приходната част е около 30% от БВП, обясни той.

Според мен управляващите не трябва да пипат данъците, а да преминат всички стъпки в разходната част. И всички се обединихме около това, че трябва да се премахнат автоматичните формули за пенсии и заплати, коментира той.

Умното, което трябва да се направи за доходите, е да се направи индексация с инфлацията веднъж, и заради неравновесието между заплатите в различните сектори да компенсираш дисбаланса. Трябва да се пипне ранното пенсиониране, пенсионните добавки, изплащането на 20 заплати накуп при пенсиониране, посочи Дацов.

