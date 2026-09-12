Обрат с пенсиите в МВР. Фискалният съвет с радикална идея

Обрат с пенсиите в системата на МВР ще настъпи, ако се приеме идеята на Фискалния съвет. с пост във Фейсбук съветът предложи да се вдигне пенсионната...