Скъпото българско МВР стана европейски шампион
Спорът се разгоря около работещите пенсионери, ранното пенсиониране и обезщетенията от 20 заплати
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Спорът се разгоря около работещите пенсионери, ранното пенсиониране и обезщетенията от 20 заплати
Обрат с пенсиите в системата на МВР ще настъпи, ако се приеме идеята на Фискалния съвет. с пост във Фейсбук съветът предложи да се вдигне пенсионната...
Една система гълта много пари
Предложението е на Фискалния съвет към парламента
Цените скочиха, но търговците няма да ги понижат, каза шефът на Фискалния резерв
Ако бюджет се правеше за 10 дни, нямаше да има нужда от много министерства, каза членът на Фискалния съвет
Всички да плащат повече - това са стимулите в бюджета, каза финансистът
Председателят на Фискалния съвет предупреждава, че бюджетните маневри ще доведат до финансова криза през 2027 година
Липсата на ясна макрорамка и политическа координация може да затрудни бизнеса и държавното планиране
Опитът на Естония и Литва е показателен
Разбира се, има спекулации, че от това печели и Русия, посочи бившият министър
Предложението е на Фискалният съвет
Фискалният съвет с остра позиция за бюджета
Фонд „Пенсии“ представлява 80% от консолидираните разходи на ДОО
Депутатите одобриха Закона за фискалния съвет и корективни механизми на първо четене, чрез който се създава на Фискален съвет. Законът е внесен от Ми...
Чужденци също могат да бъдат членове на бъдещия Фискален съвет
София. Създава се независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, наречен Фискален съвет. Този проект одобри правителството днес...