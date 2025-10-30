Дянков вижда компромис за минималната заплата, но криещи се дефицити

Спорът за минималната работна заплата ще бъде решен още преди държавният бюджет да стигне до парламента. Това прогнозира в интервю за БНТ бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет на България Симеон Дянков, който очерта мрачна картина на публичните финанси и предупреди, че отлагането на реалните дефицити може да доведе страната до финансова криза през 2027 година.

Бавен бюджет и коалиционни напрежения

Според Дянков забавянето на публикуването на проектобюджета е пряка последица от вътрешните противоречия в управляващата коалиция. „Имаме широка коалиция – вляво БСП, вдясно ИТН, ГЕРБ е някъде по средата, ДПС – също. Преговорите са доста ожесточени“, каза той. По думите му Министерският съвет не е в състояние сам да реши ключовите теми и всичко се прехвърля към коалиционния съвет, което вече поставя държавата в нарушение на Закона за публичните финанси.

„Бюджетът трябва да се представи от правителството, но то няма капацитет да решава повечето въпроси. Това забавяне вече е системно“, подчерта Дянков, определяйки ситуацията като политическо, а не техническо забавяне.

„Жест към обществото“

Бившият министър прогнозира, че спорът около минималната заплата и осигуровките ще бъде решен още преди проектът да влезе в Народното събрание. По думите му разликите в изчисленията са минимални и няма да повлияят сериозно на дефицита. „Има голям шанс това да се обърне още преди залата. Разликата е толкова малка, че няма съществено значение за бюджета. Внезапно някой великодушно ще каже – „вървим по формулата“, коментира Дянков с ироничен тон.

Той допълни, че решението ще бъде представено като политически жест към обществото, но всъщност отразява битка за влияние вътре в коалицията. „Виждате, че има боричкане кой да се покаже – дори и да не взима решенията, поне да участва във взимането им. Това е демонстрация на присъствие, а не на реална отговорност.“

Криещите се дефицити – новата стара практика

Според Дянков бюджетът за тази година вече съдържа прикрити дефицити. „За тази година определено има криене на дефицит“, заяви той и даде конкретен пример с инфраструктурните разходи. „Юни и юли се изхарчиха около 1,5 милиарда лева за инфраструктура, което беше точно програмата за 2025 година. А през август – месец, в който строителството е в пик – изведнъж се оказва, че са отчетени едва 600 милиона. Това не означава, че не се строи, а че Министерството на финансите е казало на министерствата да не факторират. На хартия няма дефицит, но на практика той вече е налице.“

Този подход, смята бившият министър, подкопава доверието в бюджетната дисциплина и отлага проблема за следващите години. „Надявам се поне за 2026 година да сме честни за дефицита от самото начало“, добави той.

Финансовата буря след 2027 година

Дянков предупреди, че натрупаните дефицити и текущото пренаписване на сметки ще се отразят сериозно след две години. „Според мен 2027 година ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава ще се изчистят всички тези дългове и отложени плащания. Просто няма как вече пета година да вървим в дефицити и да се правим, че всичко е наред.“

В заключение председателят на Фискалния съвет настоя, че държавата трябва да възстанови прозрачността и редовността на публикуването на финансови данни – практика, която според него се е влошила в последните две години.

