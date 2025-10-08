Петкова посече слуховете! Обедняват ли българите

Българските граждани не обедняват, а доходите им се увеличават. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на редовното правителствено заседание, отхвърляйки разпространените твърдения за спад в покупателната способност. По думите й резултатите са „достатъчно красноречиви“.

Ръст на заплатите и социалните плащания

„Всякакви слухове, че българските граждани обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни“, заяви Петкова пред премиера и министрите. Тя представи детайлни данни, според които всички основни групи бюджетни разходи бележат значителен ръст спрямо миналата година.

От началото на 2025 г. до момента разходите за персонал са с 3,68 млрд. лева повече спрямо 2024 г., което представлява увеличение от 18,2%. Най-голям ръст се отчита във функция „образование“ – с 907,2 млн. лв. повече, следвана от „полиция и вътрешен ред и сигурност“ – с 1,28 млрд. лв., „отбрана“ – с 633,3 млн. лв., и „здравеопазване“ – с 98,3 млн. лв.

Капиталови инвестиции и устойчив растеж

Министърът посочи, че социалните и здравноосигурителните плащания също са нараснали с 4,16 млрд. лв. спрямо миналата година, което е увеличение с 12%. Разходите за пенсии са се повишили с 2,43 млрд. лв., или 11,2% ръст.

По отношение на капиталовите инвестиции Петкова отбеляза, че и там се наблюдава увеличение – приблизително с около 2 млрд. лв.. То се дължи на ускореното изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост и на европейските програми. „Резултатите са категорични – държавата инвестира повече във всички ключови сектори“, подчерта тя.

