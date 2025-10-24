Икономист алармира за риск от дефицит и неизвестни за данъците

Бюджетът за 2026 г. се очертава като едно от най-горещите политико-икономически решения в края на годината. Докато финансовото министерство подготвя проекта за внасяне в парламента и изпращането му в Брюксел, експерти предупреждават, че страната е на ръба на фискалната стабилност. Икономистът Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика предупреди пред БНР, че България вече излиза извън рамките на допустимия дефицит и вероятно ще посрещне новата година с данъчни и осигурителни промени.

Бюджет под напрежение

Панчев коментира, че към момента липсва яснота по ключовите параметри на държавния бюджет. Финансовият министър Теменужка Петкова увери в парламента, че проектът ще бъде внесен в Народното събрание до края на месеца. „Бюджетната процедура е в ход. Призовавам за още малко търпение“, каза тя.

Според Панчев обаче въпросителните са много – от размера на дефицита до евентуални промени в данъците. „Трябва да съгласуваме този бюджет с останалите страни в еврозоната, въпреки че това формално все още не е изискване. Хърватия обаче го направи преди да влезе в еврозоната. Росен Желязков обеща, че ще изпрати първоначалната версия на бюджета, но обикновено в България тя не се приема“, подчерта икономистът.

Премиерът Росен Желязков също заяви, че проектът ще бъде изпратен в Брюксел до дни. „Ако до 24-ти ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации на база действащото законодателство – без нашите политики. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджет“, уточни той. Панчев коментира, че това не е окончателният вариант, а предложение на Министерския съвет и финансовото министерство към депутатите, „които в последните години често променят документа до неузнаваемост“.

Икономистът предупреди, че макар след влизането в еврозоната България да ще запази възможността да започне годината с бюджета от предходната, това не решава проблема. „Системата на координация в еврозоната не е изпипана. Такива страни, които не могат да си приемат бюджетите, вероятно ще бъдат притискани, ако не и санкционирани от Брюксел“, каза той.

Дефицит, осигуровки и фискални рискове

До края на септември България вече е достигнала годишния дефицит, заложен в бюджета, отбеляза Панчев. „Ако не видим големи орязвания на разходите през последното тримесечие, ще излезем извън рамката от 3%. Прогнозата на МВФ е за дефицит от 3,8% за 2025 г.“, предупреди той.

„България не изпълнява критерия за 3% дефицит – това беше ясно от началото на годината, макар че и нашите институции, и европейските си затвориха очите при форсирането към еврозоната. Няма устойчивост и при инфлацията“, допълни експертът. По думите му дори БНБ вече предупреждава за „румънски сценарий“ – термин, използван за да се избегне споменаването на „гръцкия“.

Панчев прогнозира, че за да се затвори фискалната дупка, правителството може да прибегне до повишение на осигурителните вноски – особено пенсионните. „За здравните не съм толкова сигурен, макар че има натиск от играчите в сектора, където дефицитът е над половин милиард. Очаквам максималният осигурителен доход да бъде увеличен, но ще трябва и още“, каза той.

„Технически най-бързият начин за намаляване на дефицита е увеличаването на ДДС, но това ще доведе до скок на инфлацията“, добави Панчев. Той предупреди и за фискален ефект от санкциите срещу „Лукойл“, който е един от големите данъкоплатци в държавната хазна.

Спестявания, евро и несигурност

В края на интервюто икономистът обърна внимание и на нова тенденция – увеличаването на броя на спестяващите българи. „Виждаме едно притеснение. Това може да е свързано както с влизането в еврозоната, така и с негативни глобални процеси“, обясни Панчев.

Той подчерта, че процесът по замяна на банкноти в България върви по-бавно, отколкото в Хърватия, и предупреди за възможен хаос в последния етап на присъединяването. „Българите много по-бавно се отказват от левовите си банкноти. Много е вероятно да има струпване в последните месеци, което да предизвика малък хаос“, каза икономистът, обобщавайки, че към момента всичко около бъдещия бюджет остава в сферата на предположенията.

