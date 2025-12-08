Бизнес

Министър Петкова с извънредни новини за бюджета

По думите ѝ няма как да бъдат изчистени всички проблеми, натрупани през последните години

Министър Петкова с извънредни новини за бюджета
08 дек 25 | 14:03
0
Фатме Мустафова

Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи проекта за бюджет на държавата за 2026 г., като по време на заседанието бяха отправени някои забележки от партньорите в Съвета.

Министърът на финансите Теменужка Петкова представи параметрите на проекта на бюджет.

През последната седмица обсъдихме детайлно проекта на Закона за държавния бюджет и това, което притеснява бизнеса и синдикатите, за да намерим възможност да стигнем до консенсус по важни теми, каза министър Петкова. По думите ѝ няма как да бъдат изчистени всички проблеми, натрупани през последните години. През последните четири години проблемите не бяха решени, а бяха задълбочени, каза още тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Бизнес
Още от Бизнес
Коментирай