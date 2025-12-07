Рачков получи най-чаканата награда

Димитър Рачков предизвика истински фурор в родния си Бургас, след като точно на Никулден – в деня, когато градът празнува – беше тържествено провъзгласен за Почетен гражданин.

Рядко решение, но още по-рядко е виждан ентусиазмът, с който бургазлии приеха новината, предаде БЛИЦ.

Комикът, който цял живот се шегува, че морето го е направило „малко луд, но много щастлив“, този път хвана феновете си неподготвени с неочаквано емоционално, почти интимно признание в инстаграм.

„Това е чест, която трудно се побира в думи“, пише Рачков – а кой да предположи, че зад палавата му усмивка стои такава сантиментална душа. Актьорът признава, че Бургас не е просто градът, в който се е родил, а мястото, където се е научил да мечтае, да се смее на глас и да бъде себе си.

Но най-пикантната част от изповедта му е намекът за онези години, в които Рачков е прекарвал повече време по бургаските улици, отколкото в къщи: „Да бъдеш истинска част от един град означава да вървиш по главната му улица с изправена глава и да гледаш хората в очите.“

А хората в Бургас го гледат – и го познават. Много добре.

От младия пакостник… до днешния любимец на България.

Феновете веднага заваляха с коментари:

„Наш си ни!“, „Бургаските легенди не умират!“, „Рачков, гордостта на морето!“ – а някои дори намекнаха, че той отдавна трябвало да е получил званието.

В края на своето съобщение Рачков се зарича, че където и да го отведе съдбата, Бургас винаги ще бъде пристанището, към което се връща „с обич, уважение и усмивка“.

