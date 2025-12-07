Участник изпързаля всички в "Пееш или лъжеш“

Найден Стоянов вещо подведе Петя Буюклиева в „Пееш или лъжеш“. Тя го избра за победител в шоуто. Той спечели 5 бона. Мария Игнатова и Иван, също бяха категорични, че той пее, но самия Найден няма и грам певчески талант.

Иначе той е на 38 години, от Троян. Занимава се със сватбена фотография и видеография.

От 3 години прави „Детска Кино Академия“ в Троянския балкан.

Преди да грабне голямата награда, той подхлъзна всички, че е рок певец и има банда.

Освен тази вечер, той ще пее и на Новогодишния концерт отново в дует с Петя Буюклиева.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com