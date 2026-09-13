БГ дизайнерка се завърна от Лондон
Пенка Петрова е новата фешън фаворитка на Петя Буюклиева
Следете всички новини, анализи и коментари за Петя Буюклиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пенка Петрова е новата фешън фаворитка на Петя Буюклиева
Певицата споделя най-големите си болки и победи
Той ще пее и на Новогодишния концерт отново в дует с Петя Буюклиева
Каква ще бъде нейната стратегия?
Безпрецедентна кражба
Звездата се превърна в един от най-ярките участници в тазгодишния сезон на формата
"Хелс китчън" е шести риалити формат, в който певицата се впуска
На крачка от финалите
Каква е причината?
Изградих доста приятелства, призна дизайнерката за участието си в "Хелс китчън"
Напрежение в Кухнята на Ада
След трагедията певицата изпада в дълбока депресия
Победният ход на Златните беше прекъснат след тежка загуба от отбора на Червените
Защо всички скочиха на Петя Буюклиева
Какво направи тя
Синът й се ожени преди две години
Певицата сподели най-емоционалния момент в живота си
Отвратителна случка
Разказа как е загубила майка си заради млада шофьорка
Лили Иванова трябва да бъде аплодирана, категорична е певицата