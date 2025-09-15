Нов скандал в родната естрада! Петя Буюклиева изпищя

Нов скандал за авторски права гръмна в родната естрада.

Голямата ни певица Петя Буюклиева се оказа силно разочарована от брутално използване на кавър версия на златния й хит "Пролет".

Вчера вечерта на концерта "Песните на Бургас" Петя Буюклиева чула собствения си синбек на песента "Пролет", записан специално за нея от големия симфоничен оркестър на БНР, на който гласовитата певица лично е записала и вокалните групи, поканвайки за мъжки глас Ники Манолов.

"Виждам оркестъра, дирижиран от Георги Милтиядов и в същото време чувам синбека на големия симфоничен оркестър на БНР и моите вокали! Това са записи, които са моя собственост. Би било редно да ме попитат дали имам нещо против да им ги предоставя за концерта, но както виждате бях изненадана, чувайки собствения си глас и този на Ники Манолов, правещ вокали на Виктория Главчева. Това е цинизъм, какъвто не съм виждала досега!“, разказа с възмущение Буюклиева пред БЛИЦ.

И уточни, че новата кавър версия на аранжимента на "Пролет" е дело на Васил Делиев, който в случая е предоставил нотите на Георги Милтиядов – да ги изсвири с неговия оркестър, но не и правото да използва готовия синбек с вокалните групи.

"По този повод забранявам синбека на моята кавър версия на златния ми хит "Пролет" да бъде изпълняван на концерти от творческата двойка Милтиядов – Главчева. В противен случай ще си потърся правата по съдебен път!"

Особено вълнуващ за нея е фактът, че именно тази песен е била последното желание на легендарния композитор Тончо Русев 10 минути преди да издъхне.

"Това е гавра – да използваш моя труд и гласа ми, без дори да попиташ може ли!", категорична е певицата.

Случаят вече предизвиква сериозен отзвук в музикалните среди, като мнозина определят действията като "безпрецедентна кражба".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com