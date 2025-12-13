Наш град взе тежко решение за еврото!

„Кюстендилска вода“ ЕООД няма да приема плащания от клиентите от 27 декември до 5 януари, съобщиха от дружеството. Плащания няма да могат да бъдат извършвани както на касите на ВиК оператора, така и чрез „Български пощи“, системите на Epay.bg и Easypay, и с дебитна и кредитна карта, предаде БТА.

Ограничението се налага заради пренастройване на софтуера във връзка с въвеждането на еврото.

От 5 до 31 януари клиентите на „Кюстендилска вода“ ще могат да заплащат сметките си в лева или евро, като рестото ще бъде връщано само в евро, освен в случаите на липса на необходимата наличност в евро. След 1 февруари сметките за вода ще се заплащат само в евро, тъй като еврото ще остане единственото законно платежно средство и плащанията в брой ще се извършват само в евро.

„Кюстендилска вода“ ЕООД обслужва населението и бизнеса на територията на всички общини от Кюстендилска област с изключение на община Сапарева баня, където работи общинско ВиК дружество. На територията, обслужвана от „Кюстендилска вода“, живеят около 101 хил. жители, от които 98 500 са водоснабдени чрез 211 каптажи, дренажи, речни водохващания, шахтови и тръбни кладенци. С канализационна мрежа са обхванати около 45 500 жители, посочват от дружеството на сайта си.

