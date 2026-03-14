Румъния ни удари в земята. Мащабни мерки срещу скъпите горива  

На фона на компенсациите за най-бедните у нас, които готви кабинетът на Гюров, в северната ни съседка обяви мащабни мерки срещу скъпите горива.

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван предложи на кабинета да обяви енергийна криза поради рязко покачване на цените на горивата в страната на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток.

Това предава телевизионният канал Digi 24.

Той вече е изпратил писмо до лидерите на партиите на управляващата коалиция, министър-председателя на Румъния Илие Боложан, с което настоява за намаляване на данъци и акцизи за петролни продукти, както и за въвеждане на таван на цените при продажбата им.

Мерките включват компенсиране на фермерите за енергийните разходи, временно отказване на добавянето на биоетанол към горивото на бензиностанциите и възобновяване на работата на рафинерията Lukoil-Petrotel в Плоещ от април, която спря заради санкциите на САЩ.

С тези мерки правителството цели да смекчи, доколкото е възможно, негативните последици за портфейлите на румънците и компаниите, каза министърът на енергетиката.

