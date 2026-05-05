Вот на недоверие издуха румънското правителство

Правителството на румънския премиер Илие Боложан беше свалено, след като парламентът прие вот на недоверие с категорично мнозинство, предаде Аджерпрес.

Общо 281 депутати гласуваха „за“ отстраняването на кабинета при необходими минимум 233 гласа. Срещу предложението бяха подадени едва четири гласа, а три бюлетини са анулирани.

Вотът беше внесен от Социалдемократическата партия, която напусна управляващата коалиция, в съюз с крайнодесния Алианс за обединение на румънците и парламентарната група „МИР-Румъния на първо място“.

Политическото напрежение ескалира, след като социалдемократите - най-голямата партия в коалицията - оттеглиха подкрепата си и изтеглиха министрите си от кабинета. Така правителството на Национално-либералната партия остана без парламентарно мнозинство.

Вотът, озаглавен „Спрете „Плана Боложан“ за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи“, беше подписан от 254 депутати от общо 646 в парламента.

Сваленото правителство беше част от четирипартийна коалиция, включваща още Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния, която управляваше страната от края на юни миналата година.

Развитието отваря нов етап на политическа нестабилност в Румъния и поставя въпроса за съставянето на ново правителство в кратки срокове.

