Ето я древната българска рецепта за агне по Гергьовски

Тайната на древната българска рецепта на агне го Гергьовски е в бавното готвене и обилното количество пресни пролетни билки.
Необходими продукти:
Агнешко месо: около 2.5 – 3 кг (плешка или бут);
Зелен лук: 5–6 връзки (агнешкото „обича“ много лук);
Пресен девисил: 1 голяма връзка (това е най-важната подправка за агнешко в България);
Джоджен: 1 връзка пресен (или 2 с.л. сух);
Червен пипер: 2 с.л. (сладък);
Масло: 100 г (за мазане на месото);
Ориз: 1 чаена чаша (по желание, ако искате гарнитурата да е вътре);
Сол и черен пипер на вкус;
Вода: 2-3 чаши.
Начин на приготвяне:
Подготовка на месото: Измийте и подсушете агнешкото. Натрийте го обилно със сол и черен пипер. Направете малки прорези в месото и пъхнете вътре парченца масло.
Запечатване на вкуса: Смесете останалото масло с червения пипер и намажете цялото месо, докато стане яркочервено. Това ще даде на агнето онази хрупкава и апетитна коричка.
Зелената основа: Нарежете на едро целия пресен лук, девисила и джоджена. Постелете ги на дъното на голяма тава. Ако ще ползвате ориз, изсипете го върху лука и разбъркайте.
Сглобяване: Поставете месото върху „леглото“ от зелении. Налейте водата внимателно отстрани в тавата (не върху месото, за да не отмиете подправките).
Печене по стария начин:
Покрийте тавата плътно с фолио (едно време са ползвали тесто за запечатване или капак на глинен гювеч).
Печете в предварително загрята фурна на 160°C за около 3 - 3.5 часа. Бавното печене е ключът към крехкото месо.
Финал: Махнете фолиото 20 минути преди края и увеличете на 200°C, за да се запече коричката до златисто-кафяво.
Малка хитрост от старите майстори:
Ако имате възможност, сложете под месото няколко лозови клонки – те не позволяват на агнешкото да залепне за тавата и придават лек, специфичен аромат.
