Ето я древната българска рецепта за агне по Гергьовски

Тайната на древната българска рецепта на агне го Гергьовски е в бавното готвене и обилното количество пресни пролетни билки.

Необходими продукти:

Агнешко месо: около 2.5 – 3 кг (плешка или бут);

Зелен лук: 5–6 връзки (агнешкото „обича“ много лук);

Пресен девисил: 1 голяма връзка (това е най-важната подправка за агнешко в България);

Джоджен: 1 връзка пресен (или 2 с.л. сух);

Червен пипер: 2 с.л. (сладък);

Масло: 100 г (за мазане на месото);

Ориз: 1 чаена чаша (по желание, ако искате гарнитурата да е вътре);

Сол и черен пипер на вкус;

Вода: 2-3 чаши.

Начин на приготвяне:

Подготовка на месото: Измийте и подсушете агнешкото. Натрийте го обилно със сол и черен пипер. Направете малки прорези в месото и пъхнете вътре парченца масло. Запечатване на вкуса: Смесете останалото масло с червения пипер и намажете цялото месо, докато стане яркочервено. Това ще даде на агнето онази хрупкава и апетитна коричка. Зелената основа: Нарежете на едро целия пресен лук, девисила и джоджена. Постелете ги на дъното на голяма тава. Ако ще ползвате ориз, изсипете го върху лука и разбъркайте. Сглобяване: Поставете месото върху „леглото“ от зелении. Налейте водата внимателно отстрани в тавата (не върху месото, за да не отмиете подправките). Печене по стария начин: Покрийте тавата плътно с фолио (едно време са ползвали тесто за запечатване или капак на глинен гювеч).

Печете в предварително загрята фурна на 160°C за около 3 - 3.5 часа. Бавното печене е ключът към крехкото месо. Финал: Махнете фолиото 20 минути преди края и увеличете на 200°C, за да се запече коричката до златисто-кафяво. Малка хитрост от старите майстори:

Ако имате възможност, сложете под месото няколко лозови клонки – те не позволяват на агнешкото да залепне за тавата и придават лек, специфичен аромат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com