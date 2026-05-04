Ето я древната българска рецепта за агне по Гергьовски

Тайната е в лозовите клонки и пресния лук

04 май 26 | 20:23
Агенция Стандарт

Тайната на древната българска рецепта на агне го Гергьовски е в бавното готвене и обилното количество пресни пролетни билки.

Необходими продукти:

  • Агнешко месо: около 2.5 – 3 кг (плешка или бут);

  • Зелен лук: 5–6 връзки (агнешкото „обича“ много лук);

  • Пресен девисил: 1 голяма връзка (това е най-важната подправка за агнешко в България);

  • Джоджен: 1 връзка пресен (или 2 с.л. сух);

  • Червен пипер: 2 с.л. (сладък);

  • Масло: 100 г (за мазане на месото);

  • Ориз: 1 чаена чаша (по желание, ако искате гарнитурата да е вътре);

  • Сол и черен пипер на вкус;

  • Вода: 2-3 чаши.

Начин на приготвяне:

  1. Подготовка на месото: Измийте и подсушете агнешкото. Натрийте го обилно със сол и черен пипер. Направете малки прорези в месото и пъхнете вътре парченца масло.

  2. Запечатване на вкуса: Смесете останалото масло с червения пипер и намажете цялото месо, докато стане яркочервено. Това ще даде на агнето онази хрупкава и апетитна коричка.

  3. Зелената основа: Нарежете на едро целия пресен лук, девисила и джоджена. Постелете ги на дъното на голяма тава. Ако ще ползвате ориз, изсипете го върху лука и разбъркайте.

  4. Сглобяване: Поставете месото върху „леглото“ от зелении. Налейте водата внимателно отстрани в тавата (не върху месото, за да не отмиете подправките).

  5. Печене по стария начин:

    • Покрийте тавата плътно с фолио (едно време са ползвали тесто за запечатване или капак на глинен гювеч).

    • Печете в предварително загрята фурна на 160°C за около 3 - 3.5 часа. Бавното печене е ключът към крехкото месо.

  6. Финал: Махнете фолиото 20 минути преди края и увеличете на 200°C, за да се запече коричката до златисто-кафяво.

  7. Малка хитрост от старите майстори:

Ако имате възможност, сложете под месото няколко лозови клонки – те не позволяват на агнешкото да залепне за тавата и придават лек, специфичен аромат.

Автор Агенція Стандарт

