Най-вкусната рецепта за агнешко за Гергьовден

Гергьовден не е същият без аромата на крехко агнешко, печено на бавен огън. Ето една класическа изпитана рецепта за „Гергьовско агнешко бутче (или плешка) с пресен лук и ориз“, която винаги гарантира месо, което се топи в устата.

Необходими продукти:

Месо: 1 агнешко бутче или плешка (около 2.5 – 3 кг)

За маринатата: 100 г масло (размекнато), 2 с.л. червен пипер, 1 с.л. сол, черен пипер, малко олио.

Зеленчуци: 3-4 връзки пресен лук, 1 връзка пресен чесън, 2 връзки пресен джоджен (задължително!).

За гарнитурата: 2 ч.ч. ориз, 6 ч.ч. гореща вода (или агнешки бульон), шепа стафиди (по желание).

Начин на приготвяне:

1. Подготовка на месото

Измийте и подсушете месото. Направете малки прорези с нож на няколко места. Смесете размекнатото масло с червения пипер, солта и черния пипер. Натрийте обилно месото от всички страни, като вкарате от сместа и в прорезите.

2. „Леглото“ от зеленини

Нарежете на едро пресния лук, чесъна и джоджена. Разстелете ги на дъното на голяма тава. Те ще пуснат аромат и сок, които ще направят месото невероятно.

3. Печенето (Тайният момент)

Поставете месото върху лука. Налейте 2 чаши вода в тавата. Покрийте плътно с алуминиево фолио, така че да не излиза парата.

Печете 1 час на 200°C , за да се загрее добре тавата.

Намалете на 160°C и оставете да се пече бавно още 3 часа.

4. Добавяне на ориза

Извадете тавата, махнете фолиото (внимавайте с парата!). Изсипете измития ориз около месото, като го разбъркате леко с омекналия лук и соса от печенето. Добавете останалата гореща вода (съотношението ориз:вода трябва да е 1:3).

5. Финалът

Върнете тавата във фурната без фолио. Печете още около 20–30 минути на 180°C, докато оризът поеме течността, а агнешкото хване апетитна хрупкава коричка.

Малки хитринки за успех:

Джодженът: Не го пестете! Той е „душата“ на агнешкото.

Кисело мляко: Сервирайте със студено кисело мляко с пресен чесън или класическа зелена салата с репички.

Проверка: Месото е готово, когато започне лесно да се отделя от кокала само с вилица.

Да ви е сладко и честит празник!

