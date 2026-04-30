За 4 зодии май ще бъде най-щастливият месец на 2026 година

Четири зодиакални знака влизат в период на засилено привличане на късмета и изобилието, който ще продължи до края на май тази година. През периода Юпитер е в Рак, Уран е в Близнаци, а Меркурий, планетата на комуникацията, остава в Телец до средата на месеца.

Позицията на Меркурий в Телец се счита за благоприятна. Тя засилва здравия разум, стабилността и помага на човек да взема информирани решения. Уран в Близнаци носи неочаквани възможности в комуникацията и улеснява взаимодействията с другите. Юпитер в Рак е особено мощен, засилвайки късмета, свързан с дома, семейството и личната сигурност.

Въпреки че всеки месец влияе по различен начин на зодиакалните знаци, сега е времето, когато космическите енергии са особено благоприятни за определени знаци. Нека разгледаме кой ще има най-голям късмет през май.

Близнаци

Близнаците започват месеца с фокус върху здравето и работата. Пълнолунието на 1 май ви помага да приключите с работа или да преоцените рутината си. Това е подходящ момент за грижа за себе си и започване на нови уелнес навици.

Новолунието в Телец активира сферата на вътрешната промяна, помагайки за освобождаване от умора, стари вярвания и емоционални тежести. Май се превръща в период на вътрешно обновление.

Юпитер укрепва финансовата сфера, създавайки условия за растеж на доходите и нови източници на печалба. Особено благоприятен е периодът до средата на месеца, когато Венера също подпомага паричния поток.

Вашият личен сезон започва на 21 май - време на обновена енергия, увереност и растеж. Това е период, в който ставате по-видими и активни.

Социалният живот също се засилва от влиянието на планетите в Овен, което носи нови познанства и обещаващи връзки.

Рак

За Раците започва един от най-благоприятните периоди. През май особено привличате възможности, свързани с личния и емоционалния ви живот. Пълнолунието в Скорпион на 1 май активира вашия Дом на любовта, създавайки условия за нови запознанства, романтика или задълбочаване на съществуващи връзки.

Новолунието в Телец на 16 май засилва социалната ви активност и разширява социалния ви кръг. Това е време, когато приятелствата и бизнес контактите могат неочаквано да ви бъдат от полза.

Юпитер остава във вашия знак до края на юни, рядко и мощно разположение, което се случва веднъж на всеки 12 години. То засилва личностното израстване, увереността и отваря нови перспективи.

Допълнителните транзити на Меркурий, Слънцето и Марс подобряват социалния ви живот, носейки повече взаимодействия, срещи и полезни връзки. Това е особено силно от 18 май, когато Венера навлиза във вашия знак, правейки ви по-видими, привлекателни и отворени за нови възможности.

Дева

За Девите май се свързва с движение, учене и разширяване на хоризонтите. Пълнолунието на 1 май активира комуникацията, кратките пътувания и информацията, което прави месеца динамичен и богат на събития.

Новолунието в Телец засилва желанието за пътуване, учене и откриване на нови перспективи. Това е период на растеж в мирогледа и интелектуално развитие.

Първата половина на месеца е особено благоприятна за пътувания, учене и разширяване на хоризонтите ви. През втората половина акцентът се измества върху кариерата ви - ще станете по-видими и е възможно да получите важни предложения или признание.

Юпитер укрепва социалния ви живот, помагайки ви да постигнете важни цели чрез приятели и връзки. Венера в средата на месеца носи благоприятни контакти и подкрепа от другите.

Риби

Май е особено благоприятен за Рибите в областите на любовта, творчеството и личните взаимоотношения. Юпитер укрепва вашия пети дом, който управлява романтиката, децата и радостта от живота, създавайки благоприятни условия за щастие и вдъхновение.

Средата на месеца носи важна промяна: Венера се премества в същата сфера, засилвайки емоционалната топлина и привличане. Това е рядък и много благоприятен период, който няма да се повтори дълго време.

Първата половина на месеца благоприятства комуникацията, пътуванията и ученето. Това е време за нови преживявания и интелектуална дейност.

Пълнолунието в началото на май засилва желанието за растеж, учене и разширяване на хоризонтите. Новолунието в средата на месеца набляга на комуникацията и взаимодействието с близките.

Като цяло, май ще бъде един от най-хармоничните и вдъхновяващи периоди в годината за Рибите.

