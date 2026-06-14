България пред нов външен дълг до 3,8 млрд. евро заради стартиран свръхдефицит

България най-вероятно ще трябва да изтегли нов външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро, като точната сума ще бъде дефинирана през следващите месеци в зависимост от конкретните потребности на държавата. Това обяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от политическа партия „Прогресивна България“ в ефира на предаването „На фокус“ по Нова телевизия.

По думите му сегашното управление не може да носи отговорност за финансовото състояние, довело до тази мярка. Ангелов припомни, че при завръщането си в страната преди десетина дни премиерът Румен Радев изрично е предупредил за предстоящото стартиране на процедура по свръхдефицит срещу България – предупреждение, което към днешна дата вече е официален факт.

Наследството от предишните управления

Заместник-председателят на парламента подчерта, че тежкото финансово състояние на страната е било ясно очертано от неговата политическа сила още по време на предизборната кампания. Впоследствие констатациите са били обосновани с точни и ясни числа, показващи реалната картина в хазната.

Ангелов разкритикува действията на предходните кабинети, като посочи, че са прилагани финансови „гимнастики и акробатични номера“, за да се поддържа изкуствено бюджетен дефицит в рамките на изискваните 3%. Основната цел на тези маневри е била формалното покриване на критериите за членство на България в еврозоната, което обаче е замаскирало реалните структурни проблеми.

Предоговарянето с „Боташ“ и казуса с корпорация КУБ

В рамките на телевизионното си участие Иван Ангелов коментира и актуалните спорове около договора с турската държавна енергийна компания „Боташ“. Той отхвърли твърденията за лоши условия, определяйки ги като спекулации, и бе категоричен, че споразумението не е неизгодно, тъй като в основата му стои защитата на националния интерес. В момента работни групи водят преговори за предоговаряне, инициирани от самата турска страна поради нейни интереси в различни инфраструктурни проекти.

Политическата намеса е помогнала и за решаването на дългогодишни застояли казуси. Като пример Ангелов посочи случая със собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров. Депутатът изтъкна, че проблемът датира от много отдавна, но е била нужна активната поява на „Прогресивна България“ на политическата сцена, за да може темата най-накрая да получи необходимата публичност и институционално внимание.

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