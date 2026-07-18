Днес България свежда глава пред Апостола. Ето къде ще има чествания

България отбелязва 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски с военни ритуали, поднасяне на венци и цветя и общоградски чествания в десетки населени места.

В церемониите ще участват военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Националната гвардейска част, както и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Карлово е център на тържествата

По традиция кулминацията на честванията ще бъде в Карлово – родния град на Васил Левски, който на 18 юли отбелязва и своя празник.

През целия ден са предвидени празнични прояви, а от 20:00 часа на площад „Васил Левски“ ще се състои тържествен митинг-заря с участието на военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър.

Церемонии в цялата страна

В София от 11:00 часа пред паметника на Левски в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал с участието на Националната гвардейска част.

В Пловдив поклонението започва в 10:00 часа пред паметника на Апостола на Бунарджика с участието на представителни военни формирования, духов оркестър и представители на местната власт.

Възпоменателни церемонии ще има още в Ловеч, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково, Плевен, Асеновград, Благоевград, Горна Оряховица, Костенец и други градове.

Навсякъде ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към делото на човека, превърнал се в символ на борбата за свободата на България.