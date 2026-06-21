Деца със златни сърца замениха суетата с надежда

Учениците от 12 „А“ клас на Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“ в Добрич доказаха, че истинската красота не изисква скъпи тоалети, а се крие в жестовете на състрадание. Вместо в традиционните официални рокли и костюми, младежите се появиха на своето изпращане с еднакви тениски с надпис „Днес празнуваме – утре променяме“. Зад това решение стои благородна кауза, която промени съдбата на един човешки живот.

Урок по човечност вместо суета

Спестените пари, предвидени за скъпо празнично облекло, зрелостниците дариха за лечението на Станислава Петрова – Сиси. Жената от седем години води упорита и тежка битка, за да може да проходи отново. Идеята за благотворителната инициатива се ражда спонтанно още в края на 11 клас, когато учениците решават да превърнат дипломирането си в нещо по-дълбоко и смислено от обикновена суета. Всеки от класа се включва в дарението с лични средства, като сумата няма значение пред голямата цел.

Примерът, който оставя следа

Инициаторите споделят, че макар изборът им да не е бил разбран от всички околни, те се чувстват изключително горди от взетото решение. Тениските са послужили като символ на това какви са младежите отвътре, а не как изглеждат отвън. Самата Сиси остава дълбоко развълнувана от благородната постъпка и споделя, че тези млади хора носят истинска надежда за бъдещето. Класният ръководител Йоана Кирова също изразява надежда този жест да се превърне в дългогодишна традиция за бъдещите випуски.

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