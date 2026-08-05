Пълно слънчево затъмнение на 12 август, ние ще видим частица

На 12 август предстои едно от най-впечатляващите астрономически събития за десетилетието — пълно слънчево затъмнение над Европа. То е първото подобно явление от 2015 г. насам и първото, което ще премине през континенталната част на Европа от 1999 г. насам.

Ключови акценти и фази на събитието

Тя ще се вижда само в тесен коридор с ширина около 290 километра, който преминава през източната част на Гренландия, западна Исландия и Северна Испания. Там Луната ще закрие изцяло Слънцето за до 2 минути и 18 секунди. Въпреки че пълната фаза е в тесен коридор, милиони европейци ще видят впечатляващи частични фази. В Лондон затъмнението ще достигне 91%, в Париж – 92%, в Берлин – 85%, а във Виена – 87%. В САЩ също ще се наблюдава леко закриване (16% в Бостън и 10% в Ню Йорк).

За България явлението ще бъде много по-скромно.

Най-добри условия ще има в северозападната част на страната. Във Видин частичната фаза започва около 20:27 часа, когато Слънцето ще бъде съвсем ниско над хоризонта. В София затъмнението стартира около 20:28 часа, но Луната ще покрие под един процент от слънчевия диск. В Източна България явлението практически няма да може да бъде наблюдавано.

Без защита не бива.

Астрономите напомнят, че при всички частични фази наблюдението трябва да става единствено със сертифицирани очила по стандарта ISO 12312-2 или със специални соларни филтри върху оптичните уреди носи сериозен риск за зрението. Обикновените слънчеви очила не осигуряват защита.