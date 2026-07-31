Урсула със спешен призив след мигрантския щурм

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира миграционната криза в испанския анклав Сеута в профила си в социалната мрежа X.

В публикацията си тя пише:

„Кадрите, идващи от Сеута, са неприемливи. Не можем да позволим на никого да влиза в нашия Съюз, без да спазва нашите правила. Опасните преминавания на границата трябва да спрат незабавно.

Мрежите за трафик на хора трябва да бъдат разбити. А връщанията [на мигранти] трябва да бъдат бързи, както позволяват нашите правила.

Възложих на двама комисари да подкрепят усилията за овладяване на ситуацията. Магнус Брунер вече работи в близко сътрудничество с Испания и има готовност да пътува до критичните точки. Той ще работи за осигуряването на допълнителна оперативна подкрепа за Испания, включително чрез „Фронтекс“ (Frontex). Дубравка Шуица е в контакт с мароканския си колега.

Уверена съм, че близкото ни партньорство с Мароко ще помогне за постигането на реални резултати.“

Напрежението в испанския анклав Сеута расте, като броят на загиналите вече е 24, след като около 60 000 души от Мароко щурмуваха автономната територия на Испания в Северна Африка.

Заради кризата италианският министър-председател написа, че страната му обмисля временно да преустанови Шенгенското споразумение за свободно преминаване през границите от Испания.

Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на испанския Върховен съд по-рано този месец, според което мигранти, пристигнали в Испания по вода, не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им.

Не е ясно какво точно е предизвикало внезапния скок на нелегалните преминавания и доколко мароканските власти са се опитали да ги предотвратят. Испански представител дори описа ситуацията като пълен срив на границата.

Испанското министерство на вътрешните работи обвини мрежите за трафик на хора, че използват това, за да „насърчат потока от нелегални мигранти“.

Сеута, на северното крайбрежие на Мароко, е отделена от континентална Испания от Гибралтарския проток и отдавна е централна точка за мигранти, опитващи се да достигнат Европа.