Йончева предупреди: Европа се въоръжава, но има ли план как да избегне война?

Независимият евродепутат Елена Йончева, избрана с листата на ДПС, заяви в предаването „120 минути“ по bTV, че независимо дали България предоставя оръжие на Украйна чрез продажба или от военните си складове, това е част от външнополитическите решения на държавата и всяка подобна сделка преминава през одобрението на междуведомствена комисия към правителството.

Според нея обаче обществото има право да получава ясна и пълна информация за международните ангажименти, които българските власти поемат от името на гражданите.

Йончева припомни, че през годините редица политици уверяваха, че България няма да изпрати „дори един патрон“ на Украйна, а впоследствие стана ясно, че са осъществявани доставки на боеприпаси, ракети и техника пряко или косвено с участието на българската държава.

По думите ѝ въпросът не е дали тези решения са били правилни или не, а в разминаването между публичните обещания и реалните действия.

„В демокрацията гражданите могат да приемат и непопулярни решения, когато знаят защо се вземат и какви цели преследват. Това, което трудно приемат, е да бъдат държани в неведение“, коментира тя.

Евродепутатът изрази съмнение, че България ще прекрати военната помощ за Украйна. Тя посочи, че на срещата на формата B9+ в Букурещ на 2 юни тази година държавните и правителствените ръководители са потвърдили ангажимента си да посрещат отбранителните нужди на Украйна чрез всички налични механизми.

По думите ѝ България е подкрепила декларацията без резерви и затова обществото трябва да знае как правителството тълкува и възнамерява да изпълнява този политически ангажимент.

Йончева обърна внимание и на дискусиите в НАТО за нови механизми за финансиране на военната помощ за Украйна. Тя посочи, че през последните месеци е обсъждана идея държавите членки да отделят по 0,25% от своя БВП за отбранителните нужди на Киев.

Макар предложението да не е прието като официален ангажимент, според нея дебатът продължава преди срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

„За България подобна сума би се равнявала приблизително на половината годишен бюджет за култура“, отбеляза Йончева.

Тя припомни също, че държавите от Контактната група за отбраната на Украйна вече са поели ангажименти за военна помощ за около 21 милиарда евро, а се обсъждат и допълнителни механизми за още милиарди евро подкрепа.

Според евродепутата липсва достатъчно ясна публична позиция на България по тези въпроси.

Йончева подчерта, че не оспорва необходимостта Европа да укрепва отбранителните си способности, тъй като войната в Украйна е показала колко крехка може да бъде сигурността на континента.

В същото време тя предупреди, че увеличаването на военните разходи и доставките на оръжие не е достатъчно само по себе си.

„Повече оръжия не означават автоматично повече сигурност, ако няма ясна стратегия и управление на риска“, заяви тя.

Според нея опасността от пряка конфронтация между Русия и НАТО вече не може да бъде разглеждана като чисто теоретичен сценарий.

Йончева отбеляза, че войната навлиза в четвъртата си година, а граници, които през 2022 г. са изглеждали немислими, постепенно се размиват.

По думите ѝ Европа има стратегия за подкрепа на Украйна, но остава открит въпросът дали съществува достатъчно ясна стратегия за ограничаване на риска от ескалация и за изграждане на бъдеща архитектура на сигурността на континента.

Евродепутатът припомни и позицията на френския президент Еманюел Макрон, според когото след края на войната Европа ще трябва да мисли за нов модел на сигурност, който да включва и отношенията с Русия.

„Политическото лидерство не е само да заемеш морална позиция. То означава и да оценяваш последствията от собствените си решения“, каза Йончева.

В края на разговора тя коментира и ролята на американския президент Доналд Тръмп, като отбеляза, че според нея той е успял да поддържа диалог както с Киев, така и с Москва.

Според Йончева именно диалогът остава най-важният инструмент за намаляване на напрежението и предотвратяване на по-мащабна конфронтация.

„Най-голямата заплаха за Европа не е само самата война, а липсата на стратегическо мислене в момент, когато всяка грешка може да има исторически последици“, заяви тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com